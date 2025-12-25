Зеленський позбавив стипендії олімпійську спортсменку Софію Лискун

Нещодавно вона заявила, що отримала російське громадянство.

Президент України Володимир Зеленський вирішив позбавити стипендії стрибунку у воду Софію Лискун, яка виступала за збірну України на двох останніх Олімпіадах.

Про це йдеться в указі Зеленського.

Президентську стипендію Лискун отримувала з квітня 2025 року. На початку грудня вона дала інтерв’ю російському пропагандистському виданню "Известия", у якому заявила, що переїхала до москви, отримала російське громадянство та планує виступати за російську збірну.

Спортсменка також казала, що після завершення кар’єри вона "знайде чим зайнятися", згадавши, що в Україні працювала дитячим тренером, й зізналася, що "ніколи не замислювалися, в якій державі виступає"».