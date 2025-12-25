Зеленський позбавив стипендії олімпійську спортсменку Софію Лискун
25 грудня 2025, 10:19
Нещодавно вона заявила, що отримала російське громадянство.
Президент України Володимир Зеленський вирішив позбавити стипендії стрибунку у воду Софію Лискун, яка виступала за збірну України на двох останніх Олімпіадах.
Про це йдеться в указі Зеленського.
Президентську стипендію Лискун отримувала з квітня 2025 року. На початку грудня вона дала інтерв’ю російському пропагандистському виданню "Известия", у якому заявила, що переїхала до москви, отримала російське громадянство та планує виступати за російську збірну.
Спортсменка також казала, що після завершення кар’єри вона "знайде чим зайнятися", згадавши, що в Україні працювала дитячим тренером, й зізналася, що "ніколи не замислювалися, в якій державі виступає"».
Крім того, за словами дівчини, після переїзду до Києва у 2014 році вона відчувала, що "залишалася сама", оскільки її тренери з Луганська "роз’їхалися", і що вона "не росте" професійно.
Також спортсменка стверджує, що їй дорікали за спілкування зі своєю наставницею Ольгою Феоктистовою, яка нині є головною тренеркою збірної росії зі стрибків у воду.