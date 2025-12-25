Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський позбавив стипендії олімпійську спортсменку Софію Лискун

25 грудня 2025, 10:19
Зеленський позбавив стипендії олімпійську спортсменку Софію Лискун
Фото: Уніан
Нещодавно вона заявила, що отримала російське громадянство.
Президент України Володимир Зеленський вирішив позбавити стипендії стрибунку у воду Софію Лискун, яка виступала за збірну України на двох останніх Олімпіадах. 
 
Про це йдеться в указі Зеленського.
 
Президентську стипендію Лискун отримувала з квітня 2025 року. На початку грудня вона дала інтерв’ю російському пропагандистському виданню "Известия", у якому заявила, що переїхала до москви, отримала російське громадянство та планує виступати за російську збірну.
 
Спортсменка також казала, що після завершення кар’єри вона "знайде чим зайнятися", згадавши, що в Україні працювала дитячим тренером, й зізналася, що "ніколи не замислювалися, в якій державі виступає"».
 
Крім того, за словами дівчини, після переїзду до Києва у 2014 році вона відчувала, що "залишалася сама", оскільки її тренери з Луганська "роз’їхалися", і що вона "не росте" професійно.
 
Також спортсменка стверджує, що їй дорікали за спілкування зі своєю наставницею Ольгою Феоктистовою, яка нині є головною тренеркою збірної росії зі стрибків у воду.

 

війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Політика
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Переклад iPress – 24 грудня 2025, 13:01
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Політика
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 19:05
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Політика
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 16:54
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за
Політика
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за "таємничу загадку" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 12:44
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 01:30
Проєкт
Спорт
Проєкт "День із командою Королів" Betking Foundation серед фіналістів конкурсу "Партнерство заради сталого розвитку – 2025"
22 грудня 2025, 16:58
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Політика
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 16:48
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Політика
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється