Навіть ті, хто зараз схвалюють членство, можуть виступити проти, коли справа дійде до реальних дій.

Президент України Володимир Зеленський хоче отримати негайне запрошення на вступ до НАТО, але стикається з проблемою: ключові столиці – Вашингтон і Берлін – не поспішають із запрошенням України до Альянсу.

Про це пише Politico із посиланням на чотирьох американських та натівських посадовців і дипломатів.

У своєму Плані перемоги президент Зеленський просить союзників про негайне запрошення, але визнає, що фактичний вступ до Альянсу стане можливим лише після закінчення війни з росією.

Зеленський наполягає на тому, що для України "принципово важливим" є отримати запрошення під час війни.

Однак ключові члени НАТО побоюються бути втягненими у війну з росією.

Український президент також визнав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує його в питанні швидкого запрошення до НАТО.

"У мене дуже добрі стосунки з Шольцем. Я вдячний, що він допомагає. Німеччина посідає друге місце за рівнем підтримки. А те, що німецька сторона скептично ставиться до нашого вступу в НАТО — це факт. Нам усім доведеться багато працювати з німецькою стороною. Та все одно вплив на це матимуть Сполучені Штати", – зазначив він.

Водночас, як повідомляє видання, Німеччина і США — не єдині противники українського вступу.

Угорщина і Словаччина також чинять опір, хоча й мають на те геть інші причини.

Їхні популістські лідери займають загалом прокремлівську позицію. До того ж, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує виділення ЄС коштів на озброєння України та не бере участі в програмі НАТО щодо надання військової допомоги Києву.

У своєму дописі в соціальній мережі Орбан назвав План перемоги Зеленського "більш ніж жахливим".

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо попередив, що вступ України до НАТО "стане гарною основою для третьої світової війни", і пообіцяв, що "ніколи не погодиться" на це.

Та є й інші країни, які не прагнуть швидко реагувати на прохання Києва, а задовольняються тим, що ховаються в тіні Берліна та Вашингтона.

"Такі країни, як Бельгія, Словенія та Іспанія, ховаються за спинами США і Німеччини. Але вони не хочуть бачити Україну в Альянсі", — сказав один з чиновників НАТО.

Інший посадовець зазначив, що ці країни "підтримують ідею абстрактно”, але як тільки вона стане ближчою до матеріалізації, вони публічно виступатимуть проти неї. Це викликає розбіжності з такими країнами, як країни Балтії і Польща, які проявляють великий ентузіазм в питанні членства України в НАТО.

Однак чиновники, які говорили з Politico підкреслили, що ані США, ні Німеччина не виключають можливого вступу України до Альянсу.

Позиція адміністрації Байдена вже давно полягає в тому, що вступ до НАТО відбудеться після закінчення війни — але жодних термінів не називають, щоб не розлютити російського диктатора путіна.

"Хоча Байден допоміг активізувати та розширити НАТО, і хоча США є найбільшим донором військової допомоги Україні, його адміністрація вважає, що більшість європейських столиць не підтримають вступ до НАТО в короткостроковій перспективі. Будь-яка майбутня пропозиція також буде пов'язана з необхідними реформами для боротьби з корупцією в Україні", — зазначив високопоставлений американський чиновник.

Він також додав, що у Білому домі не здивувалися можливості того, що Зеленський може посилити кампанію тиску, щоб отримати зобов'язання щодо запрошення до НАТО ще до виборів у США, побоюючись, що в разі перемоги Дональда Трампа, той різко скоротить допомогу Києву.