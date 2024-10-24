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ПОЛІТИКА

Зеленський прагне швидкого запрошення до НАТО, але стикається з опором союзників – Politico

24 жовтня 2024, 08:11
Зеленський прагне швидкого запрошення до НАТО, але стикається з опором союзників – Politico
Україна НАТО
Навіть ті, хто зараз схвалюють членство, можуть виступити проти, коли справа дійде до реальних дій.

Президент України Володимир Зеленський хоче отримати негайне запрошення на вступ до НАТО, але стикається з проблемою: ключові столиці – Вашингтон і Берлін – не поспішають із запрошенням України до Альянсу.

Про це пише Politico із посиланням на чотирьох американських та натівських посадовців і дипломатів.

У своєму Плані перемоги президент Зеленський просить союзників про негайне запрошення, але визнає, що фактичний вступ до Альянсу стане можливим лише після закінчення війни з росією.

Зеленський наполягає на тому, що для України "принципово важливим" є отримати запрошення під час війни. 

Однак ключові члени НАТО побоюються бути втягненими у війну з росією. 

Український президент також визнав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує його в питанні швидкого запрошення до НАТО.

"У мене дуже добрі стосунки з Шольцем. Я вдячний, що він допомагає. Німеччина посідає друге місце за рівнем підтримки. А те, що німецька сторона скептично ставиться до нашого вступу в НАТО — це факт. Нам усім доведеться багато працювати з німецькою стороною. Та все одно вплив на це матимуть Сполучені Штати", – зазначив він.

Водночас, як повідомляє видання, Німеччина і США — не єдині противники українського вступу.

Угорщина і Словаччина також чинять опір, хоча й мають на те геть інші причини. 

Їхні популістські лідери займають загалом прокремлівську позицію.  До того ж, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує виділення ЄС коштів на озброєння України та не бере участі в програмі НАТО щодо надання військової допомоги Києву.

У своєму дописі в соціальній мережі Орбан назвав План перемоги Зеленського "більш ніж жахливим". 

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо  попередив, що вступ України до НАТО "стане гарною основою для третьої світової війни", і пообіцяв, що "ніколи не погодиться" на це. 

Та є й інші країни, які не прагнуть швидко реагувати на прохання Києва, а задовольняються тим, що ховаються в тіні Берліна та Вашингтона. 

"Такі країни, як Бельгія, Словенія та Іспанія, ховаються за спинами США і Німеччини. Але вони не хочуть бачити Україну в Альянсі", — сказав один з чиновників НАТО. 

Інший посадовець зазначив, що ці країни "підтримують ідею абстрактно”, але як тільки вона стане ближчою до матеріалізації, вони публічно виступатимуть проти неї. Це викликає розбіжності  з такими країнами, як країни Балтії і Польща, які проявляють великий ентузіазм в питанні членства України в НАТО.

Однак чиновники, які говорили з Politico підкреслили, що ані США, ні Німеччина не виключають можливого вступу України до Альянсу. 

Позиція адміністрації Байдена вже давно полягає в тому, що вступ до НАТО відбудеться після закінчення війни — але жодних термінів не називають, щоб не розлютити російського диктатора путіна.

"Хоча Байден допоміг активізувати та розширити НАТО, і хоча США є найбільшим донором військової допомоги Україні, його адміністрація вважає, що більшість європейських столиць не підтримають вступ до НАТО в короткостроковій перспективі.  Будь-яка майбутня пропозиція також буде пов'язана з необхідними реформами для боротьби з корупцією в Україні", — зазначив високопоставлений американський чиновник.  

Він також додав, що у Білому домі не здивувалися можливості того, що Зеленський може посилити кампанію тиску, щоб отримати зобов'язання щодо запрошення до НАТО ще до виборів у США, побоюючись, що в разі перемоги Дональда Трампа, той різко скоротить допомогу Києву.

СШАНімеччинаНАТОвійна в УкраїніВолодимир Зеленськийплан перемоги

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