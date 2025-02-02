Зеленський про переговори з росією: "Говорити без України – загроза для всіх"

Зеленський зазначив, що кремль уникає перемовин, оскільки розглядає будь-які поступки як поразку.

Президент України Володимир Зеленський застеріг від виключення Києва з переговорів між США та росією щодо завершення війни, назвавши це "дуже небезпечним" кроком. Він наголосив, що Україна та Вашингтон повинні продовжувати діалог для розробки плану припинення вогню.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press.

Зеленський зазначив, що кремль уникає перемовин, оскільки розглядає будь-які поступки як поразку, особливо на тлі переваги російських військ на фронті. Водночас він висловив думку, що колишній президент США Дональд Трамп міг би змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, пригрозивши санкціями проти російської енергетичної та банківської системи, а також продовженням військової підтримки України.

Коментарі Зеленського пролунали після заяви Трампа, який повідомив, що США та росія "вже говорять" про припинення війни. Чинний президент США зазначив, що його адміністрація провела "дуже серйозні" дискусії з москвою, проте деталей не розкрив. Зеленський наголосив, що говорити про Україну без її участі — це загроза для всіх.

Український лідер також повідомив, що контактує з командою Трампа, проте ці обговорення поки що відбуваються на загальному рівні. Він очікує особистої зустрічі для розробки більш детальних домовленостей.

Окрім цього, Зеленський вкотре підкреслив, що членство України в НАТО є найкращою гарантією безпеки та стримування майбутньої агресії з боку рф. Він наголосив, що це "найдешевший варіант" як для Києва, так і для союзників, зокрема США.

За його словами, українська армія чисельністю 800 тисяч військових могла б стати "бонусом" для Альянсу, особливо якщо Трамп реалізує наміри щодо скорочення американських військових місій за кордоном.

Зеленський також підкреслив, що будь-які альтернативні гарантії безпеки мають супроводжуватися достатнім постачанням зброї та підтримкою розвитку оборонної промисловості України.