Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський про переговори з росією: "Говорити без України – загроза для всіх"

02 лютого 2025, 08:54
Зеленський про переговори з росією:
джерело president.gov.ua
Зеленський зазначив, що кремль уникає перемовин, оскільки розглядає будь-які поступки як поразку.

Президент України Володимир Зеленський застеріг від виключення Києва з переговорів між США та росією щодо завершення війни, назвавши це "дуже небезпечним" кроком. Він наголосив, що Україна та Вашингтон повинні продовжувати діалог для розробки плану припинення вогню.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press.

Зеленський зазначив, що кремль уникає перемовин, оскільки розглядає будь-які поступки як поразку, особливо на тлі переваги російських військ на фронті. Водночас він висловив думку, що колишній президент США Дональд Трамп міг би змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, пригрозивши санкціями проти російської енергетичної та банківської системи, а також продовженням військової підтримки України.

Коментарі Зеленського пролунали після заяви Трампа, який повідомив, що США та росія "вже говорять" про припинення війни. Чинний президент США зазначив, що його адміністрація провела "дуже серйозні" дискусії з москвою, проте деталей не розкрив. Зеленський наголосив, що говорити про Україну без її участі — це загроза для всіх.

Український лідер також повідомив, що контактує з командою Трампа, проте ці обговорення поки що відбуваються на загальному рівні. Він очікує особистої зустрічі для розробки більш детальних домовленостей.

Окрім цього, Зеленський вкотре підкреслив, що членство України в НАТО є найкращою гарантією безпеки та стримування майбутньої агресії з боку рф. Він наголосив, що це "найдешевший варіант" як для Києва, так і для союзників, зокрема США.

За його словами, українська армія чисельністю 800 тисяч військових могла б стати "бонусом" для Альянсу, особливо якщо Трамп реалізує наміри щодо скорочення американських військових місій за кордоном.

Зеленський також підкреслив, що будь-які альтернативні гарантії безпеки мають супроводжуватися достатнім постачанням зброї та підтримкою розвитку оборонної промисловості України.

війнаВолодимир Зеленськийперемовини

Останні матеріали

Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Політика
Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 31 січня 2025, 08:25
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Політика
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 січня 2025, 23:35
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Політика
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Переклад iPress – 30 січня 2025, 12:34
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Політика
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2025, 08:47
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Політика
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 29 січня 2025, 16:41
Політика
"Сталися погані речі". Трамп досі не розуміє війну в Україні – Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 29 січня 2025, 12:44
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Cуспільство
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 29 січня 2025, 08:08
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Політика
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Переклад iPress – 28 січня 2025, 16:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється