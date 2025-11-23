Зеленський про перші переговори в Женеві: у плані США є елементи, важливі для українського бачення миру
Президент України Володимир Зеленський зробив заяву за результатами перших переговорів у Женеві. Він зазначив, що мирний план США може врахувати критично важливі для України елементи.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зеленський зазначив, що делегація працює сьогодні в Женеві задля пошуку працездатних рішень для припинення війни, відновлення миру та гарантування тривалої безпеки.
"Вже були короткі звіти команди про результати перших зустрічей і розмов. Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України", - розповів президент.
Глава держави додав, що наразі триває подальша робота над тим, щоб усі елементи дійсно ефективними для досягнення головної мети, на яку розраховують українці.
"Врешті-решт покласти край кровопролиттю й війні", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, європейські лідери підготували власні пропозиції щодо мирного врегулювання російсько-української війни, які суттєво відрізняються від нещодавнього плану США.