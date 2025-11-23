Зеленський про перші переговори в Женеві: у плані США є елементи, важливі для українського бачення миру

Глава держави додав, що наразі триває подальша робота над тим, щоб усі елементи дійсно ефективними для досягнення головної мети, на яку розраховують українці.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву за результатами перших переговорів у Женеві. Він зазначив, що мирний план США може врахувати критично важливі для України елементи.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський зазначив, що делегація працює сьогодні в Женеві задля пошуку працездатних рішень для припинення війни, відновлення миру та гарантування тривалої безпеки.

"Вже були короткі звіти команди про результати перших зустрічей і розмов. Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України", - розповів президент.

Глава держави додав, що наразі триває подальша робота над тим, щоб усі елементи дійсно ефективними для досягнення головної мети, на яку розраховують українці.

"Врешті-решт покласти край кровопролиттю й війні", - резюмував Зеленський.

