Зеленський про розпуск ВР: Я вважаю, що ми все робили за законом

Президент України Володимир Зеленський впевнений у законності указу про розпуск Верховної Ради і позачергові вибори парламенту і не має наміру впливати на Конституційний суд під час розгляду його указу

Коментуючи питання, як він буде реагувати, якщо КС визнає указ про розпуск Ради неконституційним, Зеленський заявив: "Давайте дочекаємося рішення".

"Мені здається, що рішення Конституційного суду буде однозначним. Я вважаю, що ми все робили за законом. Я розпустив Раду і за законом, і за запитом суспільства, і думаю, що таке рішення і буде. Навіть не думаю, що буде інше рішення", - заявив президент в ході робочого візиту в Париж, йдеться в "УП".

"Вони й так затягують, мені здається. Але головне, що я не хочу впливати на суд", - додав він.

Нагадаємо, лідер партії Європейська солідарність, екс-президент Петро Порошенко висловив надію, що в майбутньому парламенті його команді вдасться об'єднатися зі Слугою народу заради ЄС і НАТО, але він ніколи не буде об'єднуватися "з п’ятою колоною Януковича".

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