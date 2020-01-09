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Зеленський про школу онлайн: Це не вихід, але якщо треба буде, ми готові

“Саме такої свободи і такого спілкування ми можемо навчитися тільки в школі”
Президент Володимир Зеленський вважає традиційні уроки в школі кращим видом навчання, але запевняє, що у разі великої хвилі коронавірусу Україна готова перейти на школу онлайн.
Зеленський про школу онлайн: Це не вихід, але якщо треба буде, ми готові Фото: Економічна правда

Про це він розповів під час спілкування зі ЗМІ на Полтавщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Замінити живу школу на школу онлайн неможливо, хоча ми готові до такого формату, якщо буде велика хвиля COVID-19. Ми експериментували. Одні з перших у Європі ми показали, що таке школа онлайн, вона у нас працює, і школа-ТВ. Чому ми робили ТВ? Тому що, на жаль, на відміну від деяких чи багатьох країн, інтернету у нас в селах немає поки що”, - сказав Зеленський.

Президент переконаний, що “школа онлайн — це не вихід”, тому що, на його думку, для дітей головне саме живе спілкування, відчуття свободи.

“Саме такої свободи і такого спілкування ми можемо навчитися тільки в школі”, - зазначив глава держави й додав, що знання краще засвоюються теж, коли є прямий контакт із вчителем.

“1 вересня - велике свято, на яке я завжди приводив своїх дітей до школи, але цього року все наше життя в цілому, не тільки в Україні, а в усьому світі змінилося через COVID-19. Сьогодні я вперше за багато років не проводжав дитину, не було ніякої лінійки, на жаль, але ми повинні розуміти, що карантин є карантин. Тому я всім дітям побажаю тільки здоров’я”, - підкреслив Зеленський та побажав вчителям бути обережними й берегти себе.

Нагадаємо, що 1 вересня в Україні 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали.

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01 09 2020 16:20
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