Зеленський про українців за межею бідності: 250 доларів - це маленька зарплата, але не бідність
Президент Володимир Зеленський критично відреагував на заяву "ЮНІСЕФ", стосовно 6 мільйонів українців, що можуть опинитися за межею бідності.
Про це він повідомив під час брифінгу для журналістів, пише "Економічна правда".
"У них ("ЮНІСЕФ" - ЕП) - світова статистика, вони порівнюють прожитковий мінімум, а в цілому середня зарплатня у нас менша. Це не зовсім адекватна (у хорошому сенсі) інформація про Україну.
...Здається оцінюються, всі люди які отримуватимуть 5-6 тисяч гривень. І вони вважають, що вони бідні. Так - це дуже маленька зарплата у порівнянні з європейськими чи американськими стандартами. У них 250 дол - це мізерні зарплати. У нас - це теж маленька зарплата, але не є бідністю", - заявив гарант.
Президент підкреслив, що у найближчі місяці прем’єр-міністр Денис Шмигаль має показати програму збільшення мінімальних зарплат.
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