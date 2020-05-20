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Зеленський про українців за межею бідності: 250 доларів - це маленька зарплата, але не бідність

Президент підкреслив, що у найближчі місяці прем’єр-міністр Денис Шмигаль має показати програму збільшення мінімальних зарплат
"У них ("ЮНІСЕФ" - ЕП) - світова статистика, вони порівнюють прожитковий мінімум, а в цілому середня зарплатня у нас менша. Це не зовсім адекватна (у хорошому сенсі) інформація про Україну."
Зеленський про українців за межею бідності: 250 доларів - це маленька зарплата, але не бідність Фото: gettyimages.com

Президент Володимир Зеленський критично відреагував на заяву "ЮНІСЕФ", стосовно 6 мільйонів українців, що можуть опинитися за межею бідності.

Про це він повідомив під час брифінгу для журналістів, пише "Економічна правда".

"У них ("ЮНІСЕФ" - ЕП) -  світова статистика, вони порівнюють прожитковий мінімум, а в цілому середня зарплатня у нас менша. Це не зовсім адекватна (у хорошому сенсі) інформація про Україну. 

...Здається оцінюються, всі люди які отримуватимуть 5-6 тисяч гривень. І вони вважають, що вони бідні. Так - це дуже маленька зарплата у порівнянні з європейськими чи американськими стандартами. У них 250 дол - це мізерні зарплати. У нас - це теж маленька зарплата, але не є бідністю", - заявив гарант. 

Президент підкреслив, що у найближчі місяці прем’єр-міністр Денис Шмигаль має показати програму збільшення мінімальних зарплат.

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20 05 2020 13:54
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