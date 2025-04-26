Зеленський про зустріч із Трампом у Ватикані: "Хороша розмова з надією на історичний результат"

Він подякував американському президенту за цю зустріч.

Глава Української держави Володимир Зеленський після зустрічі із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом заявив, що вони встигли у Ватикані багато обговорити та назвав цю зустріч "хорошою".

"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей", - вказав він у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Україна сподівається на безумовне та повне припинення вогню, а також на тривалий та надійний мир, який убезпечить нашу країну від повторного нападу росії.

Він наголосив, що ця зустріч є "дуже символічною та має потенціал стати історичною, якщо сторони досягнуть спільних результатів". Зеленський подякував за розмову президенту США.

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг вказав, що лідери двох держав провели "дуже продуктивну зустріч". За інформацією Sky News, Зеленський та Трамп домовилися після церемонії поховання Папи Римського Франциска провести подальші переговори. Однак поки невідомо, чи відбудеться сьогодні ще одна їхня зустріч.