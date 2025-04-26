Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський про зустріч із Трампом у Ватикані: "Хороша розмова з надією на історичний результат"

26 квітня 2025, 15:05
Зеленський про зустріч із Трампом у Ватикані:
Він подякував американському президенту за цю зустріч.

Глава Української держави Володимир Зеленський після зустрічі із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом заявив, що вони встигли у Ватикані багато обговорити та назвав цю зустріч "хорошою".

"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей", - вказав він у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Україна сподівається на безумовне та повне припинення вогню, а також на тривалий та надійний мир, який убезпечить нашу країну від повторного нападу росії. 

Він наголосив, що ця зустріч є "дуже символічною та має потенціал стати історичною, якщо сторони досягнуть спільних результатів". Зеленський подякував за розмову президенту США.

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг вказав, що лідери двох держав провели "дуже продуктивну зустріч".  За інформацією Sky News, Зеленський та Трамп домовилися після церемонії поховання Папи Римського Франциска провести подальші переговори. Однак поки невідомо, чи відбудеться сьогодні ще одна їхня зустріч. 

Дональд ТрампзустрічВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Політика
Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 15:55
путін не складає зброї. Навпаки, він збільшує її виробництво для майбутніх воєн – Ольга Лаутман
Політика
путін не складає зброї. Навпаки, він збільшує її виробництво для майбутніх воєн – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 12:04
Капітуляція Трампа. Як святкують втішені пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Капітуляція Трампа. Як святкують втішені пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 07:27
Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Політика
Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 16:49
Політика
"Мирний" план Трампа: США не є партнером Європи. Але союзники Києва мають згуртуватися навколо перемоги України
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 12:04
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
LifeStyle
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
24 квітня 2025, 11:41
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Політика
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 06:16
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Політика
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 14:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється