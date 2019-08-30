Зеленський пропонує не виділяти гроші партіям, які не подолали 5% бар'єр на виборах
Відповідний законопроект № 1029 "про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" розміщений на сайті Верховної Ради.
Зеленський запропонував щороку виділяти на державне фінансування партій 0,01 розміру мінімальної заробітної плати, помноженої на загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на останніх виборах народних депутатів. Зараз цей коефіцієнт становить 0,02.
Також передбачається, що право на державне фінансування матимуть партії, які на останніх парламентських виборах набрали не менше 5% голосів у багатомандатному виборчому окрузі.
Раніше петиція про скасування державного фінансування політичних партій набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів на сайті президента.
Як відомо, нині право на фінансування діяльності політичних сил мають партії, які набрали більше 2% голосів виборців на виборах до Верховної Ради. Розмір фінансування залежить від явки виборців і від кількості голосів. Один голос виборця оцінюється в 2% від прожиткового мінімуму.
Нагадаємо, що сьогодні 30 серпня Президент подав законопроєкт про позбавлення мандата за кнопкодавство і прогули.
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