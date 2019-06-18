Зеленський пропонує почати обмін полоненими з РФ у форматі "10 на 10" або "15 на 15"
"Обмін людей хоча б 10 на 10 або 15 на 15 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації", - зазначив Зеленський. Він також додав, що Україна розпочинає проект розвитку Донбасу вже зараз.
"І тут Європа може допомогти. Нам потрібно відновлювати школи, дитсадки, дороги, яких немає", - повідомляють на сайті президента.
Зеленський також розповів Шойбле про перші законодавчі ініціативи, які він хоче реалізувати після обрання нового парламенту. Зокрема, це - запуск Вищого антикорупційного суду, прийняття законів про відповідальність за незаконне збагачення, про імпічмент і скасування депутатської недоторканності.
"Це ініціативи, про які українці мріють 28 років", - зазначив Зеленський.
Додамо, президент Володимир Зеленський впевнений, що захоплені Росією в Керченській протоці українські моряки скоро повернуться додому.
Нагадаємо, що ООН закликає Росію дотримуватися своїх зобов'язань у Криму та негайно звільнити українських моряків.
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