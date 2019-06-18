Зеленський пропонує почати обмін полоненими з РФ у форматі "10 на 10" або "15 на 15"

Президент Володимир Зеленський вважає, що для початку процесу деескалації бойових дій на Донбасі необхідно провести обмін заручниками у форматі 10 на 10 або 15 на 15. Це питання президент України обговорив з головою Бундестагу Вольфгангом Шойбле під час візиту в Німеччину.

"Обмін людей хоча б 10 на 10 або 15 на 15 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації", - зазначив Зеленський. Він також додав, що Україна розпочинає проект розвитку Донбасу вже зараз.

"І тут Європа може допомогти. Нам потрібно відновлювати школи, дитсадки, дороги, яких немає", - повідомляють на сайті президента.

Зеленський також розповів Шойбле про перші законодавчі ініціативи, які він хоче реалізувати після обрання нового парламенту. Зокрема, це - запуск Вищого антикорупційного суду, прийняття законів про відповідальність за незаконне збагачення, про імпічмент і скасування депутатської недоторканності.

"Це ініціативи, про які українці мріють 28 років", - зазначив Зеленський.

Додамо, президент Володимир Зеленський впевнений, що захоплені Росією в Керченській протоці українські моряки скоро повернуться додому.