Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил і анонсував кадрові зміни у керівництві Міноборони
04 лютого 2025, 18:32
Україна очікує на французькі винищувачі, розповів президент
Глава Української держави Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил України і насамперед – української військової авіації.
Про це він написав у Facebook.
"Ми вже зробили надзвичайно вагомі кроки: перейшли на F-16, які ефективно виконують бойові завдання заради України. І це успіх наших Збройних сил України, один із найбільш швидких переходів на новий тип літаків серед усіх країн", – зазначив президент.
За його словами, в українському небі також очікують на французькі винищувачі, які під керуванням українських пілотів обов'язково посилять оборону країни.
"Зараз маємо пришвидшити модернізацію системи української військової авіації. Це нові кадрові підходи, організаційні зміни і значно більша увага командного складу до пілотів, інженерів і всіх наших людей, які вкладають свої знання й енергію в розвиток Повітряних сил", – зазначив Зеленський.
Він розповів, що доручив міністру оборони України Рустему Умєрову реалізувати "визначені організаційні зміни".
"Обговорили перспективи співпраці з партнерами, працюємо над кадровими питаннями для зміцнення командного складу Повітряних сил і керівного складу Міністерства оборони", – додав Зеленський.