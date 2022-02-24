Зеленський прозвітував про ситуацію в Україні

Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням щодо ситуації в Україні.

Про це повідомили в Офісі президента, пише Громадське.

Зеленський запевнив, що на Донбасі наші Збройні сили діють на відмінно. Водночас харківський напрямок він назвав дуже складним. Утім, сили для захисту міста працюють, вони надійні, сказав Зеленський.

"Найбільш проблемна ситуація у нас сьогодні на півдні, наші війська ведуть запеклі бої у передмісті Херсону. Ворог тисне з окупованого Криму, намагається просунутися у бік Мелітополя. На півночі країни ворог повільно просувається в Чернігівській області, але там є кому його тримати. Надійна оборона побудована у Житомирській області. Ворожий десант у Гостомелі блокують, війська отримали наказ на знищення", - сказав Зеленський.

Українські сили знищили багато російської авіації та броньованої техніки. Президент заявив, що серед українських військовослужбовців є втрати, не назвавши кількість. Також, за словами Зеленського, українські лікарі надають допомогу тим, хто здався в полон.

Також Зеленський звернувся до росіян, закликавши їх виступати проти війни з Україною.

"Якщо ви нас чуєте, якщо ви нас розумієте, якщо ви розумієте, що наступаєте на незалежну країну, виходьте на майдани, звертайтеся до свого президента. Ми українці, ми на своїй землі. Ви росіяни, зараз ваші військові розпочали війну в нашій державі. Я дуже хотів би, щоб ви виставлялися на вулицях ваших міста, а не тільки в інстаграмі", - сказав Зеленський.