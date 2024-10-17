Зеленський прибув до Брюсселя представляти План Перемоги і говорити з генсеком НАТО

Президент також зустрінеться з президенткою Європарламенту.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де візьме участь у засіданні Євроради на рівні лідерів.

Про це ідеться у зверненні , яке президент записав у літаку.

Він повідомив, що представить План Перемоги лідерам Європи. Він наголосив, що війну потрібно завершити справедливо.

"Будуть також зустрічі в Європарламенті з президенткою Робертою Мецолою, з главами політичних груп у Європарламенті", – додав Зеленський.

Також він планує зустрітися з генсеком НАТО Марком Рютте, що стане вже третьою зустріччю за місяць. Окрім того, буде засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

Президент подякував американському президентові за новий пакет підтримки, оголошений учора. У вчорашній телефонній розмові Джо Байден дав слово Зеленському, що пакети реалізують у найближчий період.