Зеленський прибув до Брюсселя представляти План Перемоги і говорити з генсеком НАТО
17 жовтня 2024, 12:09
Володимир Зеленський
Президент також зустрінеться з президенткою Європарламенту.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де візьме участь у засіданні Євроради на рівні лідерів.
Про це ідеться у зверненні, яке президент записав у літаку.
Він повідомив, що представить План Перемоги лідерам Європи. Він наголосив, що війну потрібно завершити справедливо.
"Будуть також зустрічі в Європарламенті з президенткою Робертою Мецолою, з главами політичних груп у Європарламенті", – додав Зеленський.
Також він планує зустрітися з генсеком НАТО Марком Рютте, що стане вже третьою зустріччю за місяць. Окрім того, буде засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.
Президент подякував американському президентові за новий пакет підтримки, оголошений учора. У вчорашній телефонній розмові Джо Байден дав слово Зеленському, що пакети реалізують у найближчий період.
Під час зустрічі з Шарлем Мішелем український президент подякував йому за запрошення. Він сказав, що однією з тем для обговорення буде отримання частини російських заморожених коштів. Інша тема – посилення ППО.
Зеленський зазначив, що наближається небезпечна зима, і хоча Україна зробила багато для підготовки до неї, вона потребує термінового посилення протиповітряної оборони.