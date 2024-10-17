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Зеленський прибув до Брюсселя представляти План Перемоги і говорити з генсеком НАТО

17 жовтня 2024, 12:09
Зеленський прибув до Брюсселя представляти План Перемоги і говорити з генсеком НАТО
Володимир Зеленський
Президент також зустрінеться з президенткою Європарламенту.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де візьме участь у засіданні Євроради на рівні лідерів.
 
Про це ідеться у зверненні, яке президент записав у літаку.
 
Він повідомив, що представить План Перемоги лідерам Європи. Він наголосив, що війну потрібно завершити справедливо. 
 
"Будуть також зустрічі в Європарламенті з президенткою Робертою Мецолою, з главами політичних груп у Європарламенті", – додав Зеленський.
 
Також він планує зустрітися з генсеком НАТО Марком Рютте, що стане вже третьою зустріччю за місяць. Окрім того, буде засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони. 
 
Президент подякував американському президентові за новий пакет підтримки, оголошений учора. У вчорашній телефонній розмові Джо Байден дав слово Зеленському, що пакети реалізують у найближчий період. 
 
Під час зустрічі з Шарлем Мішелем український президент подякував йому за запрошення. Він сказав, що однією з тем для обговорення буде отримання частини російських заморожених коштів. Інша тема – посилення ППО.
 
Зеленський зазначив, що наближається небезпечна зима, і хоча Україна зробила багато для підготовки до неї, вона потребує термінового посилення протиповітряної оборони.

 

НАТОвійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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