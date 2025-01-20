Зеленський привітав Трампа з поверненням на посаду та закликав до співпраці заради миру

У своїй заяві Зеленський відзначив рішучість Трампа, а також наголосив, що його Трамп політика "мир через силу" "дає можливість зміцнити американське лідерство і домогтися довгострокового і справедливого миру".

Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з поверненням на посаду президента США.

Про це український президент написав в X (Twitter).

У своїй заяві Зеленський відзначив рішучість Трампа, а також наголосив, що його Трамп політика "мир через силу" "дає можливість зміцнити американське лідерство і домогтися довгострокового і справедливого миру".

"Це століття формується просто зараз, і ми всі повинні працювати разом, щоб це було велике й успішне століття для демократичних країн, а не для тих, хто хоче, щоб ми зазнали невдачі", – підкреслив він.

Зеленський побажав Трампу успіхів, а також висловив сподівання "на активну і взаємовигідну співпрацю".

"Разом ми сильніші, і ми можемо забезпечити більшу безпеку, стабільність та економічне зростання для всього світу та наших двох країн", – резюмував він.

Дональд Трамп офіційно став 47 президентом Сполучених Штатів Америки.

Про що Трамп говорив у своїй інавгураційній промові.

Трамп пообіцяв ввести надзвичайний стан в енергетиці, щоб збільшити видобуток нафти й газу, і оголосити режим надзвичайної ситуації на кордоні з Мексикою — аби зупинити потік «нелегальних мігрантів». А ще пообіцяв змінити назву Мексиканської затоки на «затоку Америки» і повернути контроль над Панамським каналом.

Він також пообіцяв «знову врівноважити терези правосуддя», припинивши «перетворення на зброю» Міністерства юстиції та уряду.

У своїй промові президент США прямо не згадав про Україну. Але наголосив, що хоче залишитися в історії як "миротворець та обʼєднувач".

"Ми вимірюватимемо наш успіх не тільки перемогами в битвах, а й війнами, які ми закінчимо, і, можливо, найголовніше — війнами, в які ми ніколи не вплутаємося. Моєю найгордішою спадщиною буде спадщина миротворця й обʼєднувача. Ось ким я хочу бути — миротворцем і обʼєднувачем", — сказав Трамп в інавгураційній промові.

Крім того, Трамп заявив, що прапор США майорітиме на Марсі. На це Ілон Маск усміхнувся. Головна місія Маска — зробити життя багатопланетним і колонізувати Марс.