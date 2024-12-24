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Зеленський привітав українців з Різдвом і сказав, чому у російського зла немає шансів

24 грудня 2024, 20:23
Зеленський привітав українців з Різдвом і сказав, чому у російського зла немає шансів
Фото: Офіс президента
Зеленський у різдвяному привітанні згадав Покровськ, де жив автор "Щедрика" Леонтович
Президент Володимир Зеленський наголосив, що єдність і тепло українців є справжнім духом Різдва і його унікальною атмосферою.
 
Про це глава держави сказав у привітанні українців з Різдвом Христовим.
 
Зокрема, президент розповів про відмінність між українцями і росіянами на прикладі міста Покровськ Донецької області, де кілька років жив і працював великий український композитор Микола Леонтович. Композитор у місті викладав дітям музику, створив хор і саме у Покровську написав другу редакцію "Щедрика", що в ці дні лунає в кожному куточку Землі. Зокрема, за словами Зеленського, Леонтович подарував світу музичний дух Різдва.
 
"Божественна музика, написана там, і зло, яке принесла туди росія, яскраво показує, у чому різниця між нами й ними", - наголосив Зеленський.
 
"Все, що нам треба, – мирно жити на своїй землі, бачити сонце, своє небо, а в ньому – різдвяну зорю, а не іранські "шахеди" й російські ракети. Але декому "скучна і нє хватаєт двіжухі". Ці слова – доказ, наскільки вони далекі від Бога, від християнства, від реальної віри. І це є доказ, чому їхня неволя й темрява програють. Ми це знаємо. Світ знає це", - переконаний президент.
 
Зеленський вважає, що Бог про це знає, а зло програє.
 
"Українці вірять у це й моляться про це. Аби все те лихо й весь той бруд зникли з нашої землі назавжди. І українці, безумовно, заслуговують на це", - сказав президент.
 
Також, як нагадав глава держави, українці вже третє Різдво святкують у часи війни, через яку "наша велика українська сім’я не може відзначати його повною мірою – так, як хотілося б, так, як це має бути".
 
Президент висловлює жаль, що "не всі з нас удома".
 
"Не в усіх, на жаль, є дім. І не всі, на жаль, із нами. Однак попри всі біди, які приніс ворог, йому не вдалося захопити або знищити головне – наші серця, світло всередині нас, віру в добро й милосердя, людину всередині кожного з нас", - зазначив президент.
 
Він підкреслив, що українці не втратили своїх цінностей, і тому сьогодні вшановують всіх, хто віддав життя, захищаючи нас.
 
"Ми молимося сьогодні за всіх, хто на фронті, щоб повернулися живими. За всіх, хто в полоні, щоб повернулися додому. За всіх, кого Росія загнала в окупацію. Всіх, кого змусила поїхати. Всі, кому непросто, але вони не втратили Україну в собі, а отже, їх ніколи не втратить Україна", - сказав президент.
 
Також президент зауважив, що "ми вдруге відзначаємо Різдво в одну дату як одна велика сім’я, єдина країна".
 
"Вдруге у новій історії Різдво об’єднує всіх українців. Ми сьогодні пліч-о-пліч. І ми не загубимося. Наживо чи подумки ми привітаємо одне одного, подзвонимо батькам, поцілуємо дітей, обіймемо рідних, згадаємо своїх. Наживо, на відстані чи в душі – українці сьогодні разом. І допоки ми це робимо, у зла немає шансів. І ця наша єдність і тепло одне до одного і є справжнім духом Різдва, його унікальною атмосферою, яку ми попри все збережемо всередині себе й поділимося з тими, хто поруч. З усіма, кого ми любимо. З усіма, хто для нас такий рідний", - констатує Зеленський.
 
Глава держави бажає, аби у наших душах панувало світло віри, серця наповнилися світлом надії, а кожен дім – любов'ю і достатком.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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