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Зеленський: Рада IX скликання стане найкращою в історії України, або буде розпущена

"Повірте, я вже знаю: розпускати Верховну Раду не так страшно"
Президент Володимир Зеленський пригрозив Верховній Раді розпуском через рік, якщо вона не виправдає очікувань. У той самий час Зеленський висловив надію, що йому не доведеться робити це.
Зеленський: Рада IX скликання стане найкращою в історії України, або буде розпущена Фото: Zoya Shu / 112.ua

"Питання єдине - як саме ви маєте шанси потрапити в підручники? Як парламент, який зробив неймовірне, який втілив все, що не змогли зробити попередні 28 років. Як парламент, де не було бійок, прогулів, кнопкодавства, а тільки конструктив і щоденна копітка робота на благо українського народу", - звернувся Зеленський до депутатів під час позачергового послання про внутрішнє і зовнішнє становище України.

"Або! Або ви ввійдете в парламент, який проіснував найменше - один рік. Фактично це ваш випробувальний термін. Повірте, я вже знаю: розпускати Верховну Раду не так страшно. Я щиро сподіваюся, що цього не станеться. Давайте зробимо це разом", - додав він.

Свою промову Зеленський завершив словами "Слава Україні".

Нагадаємо, що Верховна Рада дев'ятого скликання взялася до роботи в четвер, 29 серпня.

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