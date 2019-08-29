Зеленський: Рада IX скликання стане найкращою в історії України, або буде розпущена
"Питання єдине - як саме ви маєте шанси потрапити в підручники? Як парламент, який зробив неймовірне, який втілив все, що не змогли зробити попередні 28 років. Як парламент, де не було бійок, прогулів, кнопкодавства, а тільки конструктив і щоденна копітка робота на благо українського народу", - звернувся Зеленський до депутатів під час позачергового послання про внутрішнє і зовнішнє становище України.
"Або! Або ви ввійдете в парламент, який проіснував найменше - один рік. Фактично це ваш випробувальний термін. Повірте, я вже знаю: розпускати Верховну Раду не так страшно. Я щиро сподіваюся, що цього не станеться. Давайте зробимо це разом", - додав він.
Свою промову Зеленський завершив словами "Слава Україні".
Нагадаємо, що Верховна Рада дев'ятого скликання взялася до роботи в четвер, 29 серпня.
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