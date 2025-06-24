Зеленський: росія планує напад на НАТО, Альянс має збільшити витрати на оборону

Президент зазначив, що важливо зупинити путіна в Україні.

Немає жодних ознак того, що путін хоче припинити війну проти України, натомість є свідчення, що росія готується до нападу на країни НАТО. Саме тому країнам альянсу варто збільшити витрати на власну оборону, як того вимагає президент США Дональд Трамп.

Про це під час звернення до учасників пленарного засідання Форуму оборонних індустрій у Нідерландах заявив президент України Володимир Зеленський.

"росія відхиляє всі пропозиції про мир, включаючи пропозиції від Сполучених Штатів Америки. путін думає тільки про війну. Це факт. Можливо, він пов'язує своє політичне виживання зі своєю здатністю продовжувати вбивати. Поки він вбиває, він живе. І наша розвідка це підтверджує. росія навіть планує нові військові операції на території НАТО, тобто у ваших країнах", – сказав Зеленський, зертаючись до європейців у залі.

Він додав, що допоки триває війна в Україні, країнам НАТО треба готуватися до власної оборони. Президент зазначив, що важливо зупинити путіна в Україні. Але варто розуміти, що його цілі виходять далеко за межі нашої країни.

"Європейські країни повинні збільшити видатки на оборону. Ми вважаємо, що 5% ВВП – це правильний рівень. Єдина Європа може створити оборонний потенціал, який зруйнує ілюзію росії, що війна з Європою може їй щось принести. Щоб швидше знищити цю ілюзію, ми повинні позбавити росію можливості безкарно продовжувати цю війну проти України", – додав Зеленський.

Також президент зазначив, що краще буде стримати росію там, де вона "вже застрягла".

"І я дякую кожній країні, і я дякую кожному лідеру, який вже вирішив виділити частину своїх національних витрат на оборону для підтримки України. Якщо кожна європейська країна виділить на це принаймні 0,25% свого ВВП, (і ми вдячні тим країнам, які виділяють більше, як Нідерланди, Норвегія, Швеція, і таким великим зобов'язанням, як від Німеччини, це цілком розумно), шанси на мир в Європі зростуть", – заявив Зеленський.