Зеленський думав відмовитися від переговорів у Стамбулі, але його переконали ЄС і США – WP

Переговори мали відбутись сьогодні в столиці Туреччини.

Президент України Володимир Зеленський був готовий відмовитися від переговорів з росією у Стамбулі 15 травня, однак американські та європейські посадовці переконали його цього не робити.

Про це пише газета Washington Post.

Зеленський був розчарований розвитком переговорного процесу та натякав, що не дозволить своїм помічникам зустрічатися з російськими чиновниками в Туреччині, пише видання.

Один із дипломатів розказав ЗМІ, що глава держави взагалі не бачив сенсу їхати.

Проте американські та європейські чиновники наполягали, що варто направити українську делегацію, включно з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

В той час, як спецпосланець президента США Стів Віткофф зазначав, що участь у прямих переговорах з росією є виграшною у будь-якому випадку.

За його словами, якщо українська делегація приїде, а російська - ні, то москва зіткнеться з наслідками, а якщо Україна і росія усе ж таки зустрінуться, то наблизяться до завершення війни, розповіли джерела.

Ми вже писали, що вночі кремль затвердив склад делегації для перемовин у Стамбулі: путіна не буде.