Зеленський розгляне петицію про заборону росіянам здійснювати творчу діяльність в Україні

Тепер її має розглянути Володимир Зеленський. Авторка документу, продюсерка Ольга Клименко зареєструвала петицію 15 серпня.

"Враховуючи злочини росії проти Українського народу, ми не вбачаємо жодної можливості подальшої будь-якої співпраці у культурному, кіно- та театральних секторах, і навпаки вбачаємо необхідність збільшення українського контенту на телебаченні, у театрах, на радіо та у сфері кінематографії", – писала авторка.

Вона закликала заборонити росіянам будь-яку діяльність у сфері культури, а також вимагала заборонити трансляцію російського контенту на українських телеканалах і обмежити поширення та реалізацію продуктів російської культури на території України.