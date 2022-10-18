Зеленський розгляне петицію про заборону росіянам здійснювати творчу діяльність в Україні
Петиція, котрою закликали заборонити росіянам здійснювати творчу професійну діяльність в Україні, набрала необхідну для розгляду кількість голосів.
Тепер її має розглянути Володимир Зеленський. Авторка документу, продюсерка Ольга Клименко зареєструвала петицію 15 серпня.
"Враховуючи злочини росії проти Українського народу, ми не вбачаємо жодної можливості подальшої будь-якої співпраці у культурному, кіно- та театральних секторах, і навпаки вбачаємо необхідність збільшення українського контенту на телебаченні, у театрах, на радіо та у сфері кінематографії", – писала авторка.
Вона закликала заборонити росіянам будь-яку діяльність у сфері культури, а також вимагала заборонити трансляцію російського контенту на українських телеканалах і обмежити поширення та реалізацію продуктів російської культури на території України.
Раніше повідомлялось, що Мінкульт рекомендував перейменувати вулиці на честь російських діячів, які не мали стосунку до України.
Додати коментар
- ВІДЕО "Нова Пошта" запустила сервіс, який дозволить іншій людині забрати вашу посилку
- ФОТО Як захиститися від ворожої атаки, якщо у небі з’явився дрон-камікадзе
- ФОТО Атака Києва дронами: що відомо
- Маляр закликала не викладати фото з номерами збитих дронів-камікадзе
- Три українських генерали з попередньої статті Міка Раяна і генерал Воробйов. Пригадує екскомандувач армії США в Європі Марк Гертлінг