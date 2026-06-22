Зеленський розкрив деталі переговорів з Польщею щодо ордена Білого Орла

Буданов та Кислиця їздили в Польщу.

Одразу після заяви Кароля Навроцького про можливе позбавлення Зеленського ордена Білого Орла, очільник ОП Кирило Буданов та його заступник Сергій Кислиця вирушили у Варшаву, аби донести позицію України.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю ТСН.

Українські делегати поспілкувалися і з канцелярією президента, і з командою прем'єра Дональда Туска. "Я сказав, що ви не вирішите це, на мій погляд, бо я бачу в цьому виключно електоральний процес, який вже почався", – розповів Зеленський, додавши, що делегати робили все можливе для виходу з кризи, але вже усвідомлювали, що орден заберуть.

Після цього Зеленський запропонував Навроцькому зустрітися, а той у відповідь заявив, що для України немає місця у Європі, оскільки "це погано для польського фермера". На думку Зеленського, таким чином польський президент намагався тиснути на Туска, який попри спротив всередині власної партії все ще тримає примирливу позицію щодо України та блокування першого кластера переговорів з ЄС.

Зеленський згадав, що за президентства Анджея Дуди між країнами були "дуже особливі стосунки". Щодо першопричини конфлікту, найменування підрозділу ССО "Північ" на честь Героїв УПА, президент пояснив, що це ініціювали самі бійці, а він від початку повномасштабної війни підписав сотні подібних указів, але жодного разу не присвоював підрозділам "свою назву".

Коли Навроцький вирішив позбавити Зеленського нагороди, він не дочекався підпису Туска, як того вимагає процедура, та надіслав орден до Варшави. Зеленський попередив Навроцького, що намагання підіймати рейтинги через розпалювання ненависті до українців, це "те, що робив Орбан". Туск, своєю чергою, зауважив, що стратегічна помилка гірша за злочин, і закликав президентів деескалувати ситуацію перед конференцією у Гданську.