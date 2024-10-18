Зеленський розповів, хто не підтримує вступ України до НАТО, і про план Б

Український лідер зауважив, що для американців війна в Україні не є першочерговою темою

Перехід до "Плану Б" для України відбудеться у тому випадку, якщо політика США щодо військової допомоги зміниться після листопадових виборів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в ефірі телемарафону.

"Така ситуація, що головний донор в допомозі Україні – Сполучені Штати. І якщо їхня політика після виборів зміниться, ось ці зміни і є "План Б". Тобто політика США сама по собі впливатиме на розвиток цієї війни, або на розвиток закінчення війни", – сказав він.

При цьому Зеленський не знає, якими саме можуть бути ці зміни в політиці США, адже результат американських виборів неможливо передбачити заздалегідь. Так само український президент зауважує, що у передвиборчий період кандидати можуть озвучувати різні заяви на підтримку України або проти неї.

"А як воно буде після – ніхто не знає. Бо сьогодні вони борються не за Україну, а борються на своїх виборах, що справедливо для їхньої держави. Для нас – не дуже. Ми вважаємо, що ми повинні залишатися у фокусі, бо ми – у війні", – сказав Зеленський.