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Зеленський розповів, хто не підтримує вступ України до НАТО, і про план Б

18 жовтня 2024, 19:33
Зеленський розповів, хто не підтримує вступ України до НАТО, і про план Б
Український лідер зауважив, що для американців війна в Україні не є першочерговою темою
Перехід до "Плану Б" для України відбудеться у тому випадку, якщо політика США щодо військової допомоги зміниться після листопадових виборів.
 
Про це заявив президент Володимир Зеленський в ефірі телемарафону.
 
"Така ситуація, що головний донор в допомозі Україні – Сполучені Штати. І якщо їхня політика після виборів зміниться, ось ці зміни і є "План Б". Тобто політика США сама по собі впливатиме на розвиток цієї війни, або на розвиток закінчення війни", – сказав він.
 
При цьому Зеленський не знає, якими саме можуть бути ці зміни в політиці США, адже результат американських виборів неможливо передбачити заздалегідь. Так само український президент зауважує, що у передвиборчий період кандидати можуть озвучувати різні заяви на підтримку України або проти неї.
 
"А як воно буде після – ніхто не знає. Бо сьогодні вони борються не за Україну, а борються на своїх виборах, що справедливо для їхньої держави. Для нас – не дуже. Ми вважаємо, що ми повинні залишатися у фокусі, бо ми – у війні", – сказав Зеленський.
війна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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