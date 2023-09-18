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ПОЛІТИКА

Зеленський розповів про успіхи ЗСУ під час контрнаступу і анонсував активні військові дії взимку

18 вересня 2023, 09:39
Зеленський розповів про успіхи ЗСУ під час контрнаступу і анонсував активні військові дії взимку
Президент України зазначив, що не можна давати путіну перепочинок.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що в сьогоднішньому контрнаступі ЗСУ володіють ініціативою, завдяки чому вони рухаються вперед щодня та продовжують звільняти українську землю.

Під час інтерв'ю CBS він висловив впевненість, що активні бойові дії триватимуть і взимку, адже наша країна не може гаяти часу. 

"Це складна ситуація. Я буду з вами абсолютно відвертим. У нас є ініціатива. Це плюс. Ми зупинили російський наступ і перейшли в контрнаступ. І незважаючи на це, він не дуже швидкий. Важливо, що ми щодня просуваємося вперед і звільняємо території", - підкреслив президент.

"Забудьте про погоду тощо. У місцях, куди на бронетехніці не проїхати - летимо. Якщо ми не вміємо літати - відправимо дрони. Ми не повинні давати путіну перепочинок", - сказав Зеленський.

Також ведучий запитав Зеленського, чого путін добивається, вбиваючи цивільних.

"Зламати (нас). І обираючи цивільні цілі, путін хотів досягти саме цього - зламати (нас). Цій людині (Путіну – ред.), яка пройшла свій шлях з такими кривавими діями, з усім, що вона говорила, не можна довіряти. Такій людині не можна довіряти, тому що вона вже давно не є людиною", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Сили оборони можуть встигнути розірвати сухопутний коридор росії з окупованим Кримом до настання зими.

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