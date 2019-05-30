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Зеленський розповів сенатору США про "дві війни" - з Росією та корупцією

"Якщо б цей парламент, що не працює, був і далі, то ми сформували б уряд у грудні. Ми не можемо чекати"
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із сенатором США Робертом Портманом, якому розповів, що Україна веде дві війни — з Росією і корупцією.
Зеленський розповів сенатору США про "дві війни" - з Росією та корупцією Фото:president.gov.ua

Також глава держави пояснив рішення розпустити парламент тим, що воно відповідає запиту суспільству, повідомляє прес-служба президента.

"Якщо б цей парламент, що не працює, був і далі, то ми сформували б уряд у грудні. Ми не можемо чекати. У нас дві війни - війна з Росією і війна з корупцією всередині країни, яка є загрозою, перш за все, для економіки України", - наголосив Зеленський.

Також президент обговорив з сенатором війну на Донбасі. Зеленський подякував сенатору за підтримку США, зокрема за позицію Сенату у запровадженні санкцій проти Росії та надання Україні військової допомоги.бертом Портманом, якому розповів, що Україна веде дві війни - з Росією і корупцією.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський планує наступного тижня відвідати Брюссель. 

Додамо, Це буде перший закордонний візит Володимира Зеленського в якості президента закордон. 

Він збирається розповісти партнерам у ЄС і НАТО про ситуацію з безпекою на сході України, обговорити з ними шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обмінятися думками щодо подальших ключових реформ в Україні.

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30 05 2019 19:59
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