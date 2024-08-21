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ПОЛІТИКА

Зеленський ризикує через зменшення допомоги з боку Німеччини та інших західних партнерів – Bloomberg

21 серпня 2024, 15:17
Зеленський ризикує через зменшення допомоги з боку Німеччини та інших західних партнерів – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
Для України важлива підтримка з боку Німеччини.

Україна вже не вперше має проблеми з підтримкою з боку Німеччини. Вона також має труднощі з Францією, США і навіть Великою Британією. Разом узяті, ці проблеми пов'язані з підтримкою, значною мірою пояснюють, чому президент Володимир Зеленський пішов на ризиковану авантюру і відправив війська в Курську область.

Про це пише Bloomberg.

Минуло тижня з'явилися повідомлення про те, що Міністерство фінансів  країни планує вдвічі скоротити бюджет допомоги Україні наступного року, а потім ще більше урізати його. Канцлер Німеччини Шольц вже спростував їх. Він запевнив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну.

На думку оглядача Bloomberg, хоча Німеччина переживає серйозні економічні труднощі, вона залишається більш ніж достатньо багатою, щоб підтримувати фінансування України та збільшувати витрати на оборонне виробництво.

"Німеччина відіграє особливу роль у підтримці України, оскільки вона стала другим після США найбільшим постачальником зброї для України, зокрема систем протиповітряної оборони IRIS-T", — пише Марк Чемпіон, оглядач Bloomberg Opinion.

Німеччинадопомога Українівійна

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