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Зеленський скликає засідання РНБО на 17.00
Згідно з рішенням Президента України Володимира Зеленського сьогодні, 24 січня 2022 року, о 17.00 у приміщенні Офісу Президента України (м. Київ, вул. Банкова, 11) відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба РНБО.
«Згідно з рішенням Президента України Володимира Зеленського сьогодні, 24 січня 2022 року, о 17.00 у приміщенні Офісу Президента України (м. Київ, вул. Банкова, 11) відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на засіданні розглядатимуться питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ у економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо.
За підсумками засідання орієнтовно о 18.30 відбудеться брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова, повідомили в пресслужбі Радбезу.
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24 01 2022 15:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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