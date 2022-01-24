Зеленський скликає засідання РНБО на 17.00

Згідно з рішенням Президента України Володимира Зеленського сьогодні, 24 січня 2022 року, о 17.00 у приміщенні Офісу Президента України (м. Київ, вул. Банкова, 11) відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України

Президент України Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки і оборони на 17.00.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба РНБО.

«Згідно з рішенням Президента України Володимира Зеленського сьогодні, 24 січня 2022 року, о 17.00 у приміщенні Офісу Президента України (м. Київ, вул. Банкова, 11) відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на засіданні розглядатимуться питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ у економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо.

За підсумками засідання орієнтовно о 18.30 відбудеться брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова, повідомили в пресслужбі Радбезу.