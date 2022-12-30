Зеленський скликав засідання Ставки. Розглянуто питання щодо вдосконалення ППО для захисту об'єктів критичної інфраструктури

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому було обговорено питання покращення системи протиповітряної оборони України.

Про це повідомляє сайт глави держави у п'ятницю, 30 грудня.

Під час засідання учасники заслухали доповіді про оперативну ситуацію на передовій та можливі дії російських агресорів у найближчій перспективі. Вони наголошували на забезпеченні підрозділів Сил оборони на найгарячіших ділянках озброєнням та іншими засобами.

Також учасники розглянули питання про вдосконалення ППО, зокрема, для захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Окремо члени Ставки заслухали інформацію про відновлення енергетичної системи України після недавніх ракетних атак ворога.

Нагадаємо, 29 грудня По Україні випущено понад 120 ракет. Сьогодні вночі 30 грудня російські окупанти атакували Киів, Київську, Дніпропетровську та Запорізьку області дронами іранського виробництва типу Shahed для ударів по об'єктах інфраструктури.