Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський скорочує візит до ПАР і повертається в Україну через нічну атаку рф

24 квітня 2025, 12:14
Зеленський скорочує візит до ПАР і повертається в Україну через нічну атаку рф
джерело president.gov.ua
А низку важливих зустрічей, на яких повинен був бути присутнім Зеленський, проведе глава МЗС.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що 44 дні тому наша держава погодилася на пропозицію США про повне припинення вогню та повітряних ударів, але протягом усього цього часу рф продовжує вбивати українців.

У повідомленні на своєму Tg-каналі він прокоментував наслідки нічної атаки: є багато руйнувань, по всій Україні відомо про щонайменше 80 поранених та дев'ять загиблих. 

"Була доповідь військового командування. Доручив міністру оборони України негайно звʼязатися з партнерами щодо наших запитів про зміцнення ППО", — відзначив президент. 

Сьогодні Зеленський перебуває візитом у ПАР. Він пообіцяв проінформувати президента Сиріла Рамафосу, який головує в "Групі двадцяти", про ситуацію та потреби України в активізації глобальних дипломатичних зусиль.

"Припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях – у поверненні наших полонених та викрадених росією українських дітей", — відзначив президент.

Він наголосив, що частину програми візиту у ПАР скасовано. Після зустрічі з Рамафосою президент негайно повернеться в Україну. Замість нього всі необхідні перемовини проведе очільник МЗС Андрій Сибіга.

В ніч на 24 квітня росіяни здійснили черговий повітряний удар по Україні, застосувавши 70 ракет різних типів та 145 ударних дронів. 

Головним напрямок атаки росії цієї ночі був Київ. Станом на 11:20 відомо, що у Києві загинули дев'ять осіб, понад 70 отримали поранення.

У Києві продовжують рятувальну операцію у Святошинському районі після атаки рф. Під завалами можуть бути ще до 10 осіб.

КиїввійнаПАРатакаВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Політика
"Мирний" план Трампа: США не є партнером Європи. Але союзники Києва мають згуртуватися навколо перемоги України
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 12:04
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
LifeStyle
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
24 квітня 2025, 11:41
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Політика
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 06:16
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Політика
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 14:10
ЄС має сказати США, щоб вони йшли до біса.
Політика
ЄС має сказати США, щоб вони йшли до біса. "Фінальна" пропозиція Трампа для України – це повна перемога росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 12:29
Китай може отримати все завдяки Трампу. Європа має шанс посилитися – Мінна Аландер
Політика
Китай може отримати все завдяки Трампу. Європа має шанс посилитися – Мінна Аландер
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 08:25
Два погляди на війну. Якщо переговори між Україною та росією зазнають невдачі… – Марк Гертлінг
Політика
Два погляди на війну. Якщо переговори між Україною та росією зазнають невдачі… – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2025, 16:27
Чи повернуть італійці собі папство? Хто є фаворитом на місце наступника Папи Франциска – Politico
Cуспільство
Чи повернуть італійці собі папство? Хто є фаворитом на місце наступника Папи Франциска – Politico
Переклад iPress – 22 квітня 2025, 12:38
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється