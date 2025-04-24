Зеленський скорочує візит до ПАР і повертається в Україну через нічну атаку рф

А низку важливих зустрічей, на яких повинен був бути присутнім Зеленський, проведе глава МЗС.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що 44 дні тому наша держава погодилася на пропозицію США про повне припинення вогню та повітряних ударів, але протягом усього цього часу рф продовжує вбивати українців.

У повідомленні на своєму Tg-каналі він прокоментував наслідки нічної атаки: є багато руйнувань, по всій Україні відомо про щонайменше 80 поранених та дев'ять загиблих.

"Була доповідь військового командування. Доручив міністру оборони України негайно звʼязатися з партнерами щодо наших запитів про зміцнення ППО", — відзначив президент.

Сьогодні Зеленський перебуває візитом у ПАР. Він пообіцяв проінформувати президента Сиріла Рамафосу, який головує в "Групі двадцяти", про ситуацію та потреби України в активізації глобальних дипломатичних зусиль.

"Припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях – у поверненні наших полонених та викрадених росією українських дітей", — відзначив президент.

Він наголосив, що частину програми візиту у ПАР скасовано. Після зустрічі з Рамафосою президент негайно повернеться в Україну. Замість нього всі необхідні перемовини проведе очільник МЗС Андрій Сибіга.

В ніч на 24 квітня росіяни здійснили черговий повітряний удар по Україні, застосувавши 70 ракет різних типів та 145 ударних дронів.

Головним напрямок атаки росії цієї ночі був Київ. Станом на 11:20 відомо, що у Києві загинули дев'ять осіб, понад 70 отримали поранення.

У Києві продовжують рятувальну операцію у Святошинському районі після атаки рф. Під завалами можуть бути ще до 10 осіб.