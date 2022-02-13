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Зеленський сьогодні проведе телефонну розмову з Байденом

Сьогодні Президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію з Президентом США Джозефом Байденом.
Зеленський сьогодні проведе телефонну розмову з Байденом Фото: ОП
Як передає Укрінформ, про це прессекретар Президента Сергій Никифоров повідомив у Фейсбуці.
 
За його словами, "у найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом".
 
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13 02 2022 15:47
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