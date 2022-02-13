Зеленський сьогодні проведе телефонну розмову з Байденом

Сьогодні Президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію з Президентом США Джозефом Байденом.

Фото: ОП

Як передає Укрінформ, про це прессекретар Президента Сергій Никифоров повідомив у Фейсбуці. За його словами, "у найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом". Читайте також: Після Путіна Макрон поспілкувався з Зеленським

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