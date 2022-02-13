ПОЛІТИКА НОВИНИСьогодні Президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію з Президентом США Джозефом Байденом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський сьогодні проведе телефонну розмову з Байденом
Фото: ОП
Як передає Укрінформ, про це прессекретар Президента Сергій Никифоров повідомив у Фейсбуці.
За його словами, "у найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом".
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13 02 2022 15:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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