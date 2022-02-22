ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський сьогодні у Києві зустрінеться з президентом Естонії Аларом Карісом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський сьогодні зустрінеться з президентом Естонії
22 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Алара Каріса, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави Української держави.
«22 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Алара Каріса, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом», - ідеться в повідомленні.
Очікується, що об 11:50 президенти зустрінуться з представниками ЗМІ.
Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого до України прибула військова допомога з Естонії у вигляді снарядів для американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.
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