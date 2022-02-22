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Зеленський сьогодні зустрінеться з президентом Естонії

22 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Алара Каріса, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом
Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Києві зустрінеться з президентом Естонії Аларом Карісом.
Зеленський сьогодні зустрінеться з президентом Естонії Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави Української держави.
 
«22 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Алара Каріса, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом», - ідеться в повідомленні.
 
Очікується, що об 11:50 президенти зустрінуться з представниками ЗМІ.
 
Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого до України прибула військова допомога з Естонії у вигляді снарядів для американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.
 
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22 02 2022 12:07
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