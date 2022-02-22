Зеленський сьогодні зустрінеться з президентом Естонії 22 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Алара Каріса, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом

Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Києві зустрінеться з президентом Естонії Аларом Карісом.

Фото: з вільного доступу

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави Української держави. «22 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Алара Каріса, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом», - ідеться в повідомленні. Очікується, що об 11:50 президенти зустрінуться з представниками ЗМІ. Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого до України прибула військова допомога з Естонії у вигляді снарядів для американських протитанкових ракетних комплексів Javelin. Читайте також: Грузія засуджує визнання Росією псевдореспублік "Л/ДНР"

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