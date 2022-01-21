Зеленський та Дуда після переговорів розпочали неформальне спілкування Після пішої прогулянки горами – традиційні польські страви й продовження спілкування

Президент України Володимир Зеленський і Польщі Анджей Дуда після офіційних переговорів розпочали неформальне спілкування.

Фото: Marek Borawski, KPRP

Як передає Укрінформ, про це Зеленський повідомив в Інстаграмі. “Після пішої прогулянки горами – традиційні польські страви й продовження спілкування”, - написав Президент України. Також Зеленський подякував Дуді за гостинність. Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Президент України Володимир Зеленський прибув із дводенним візитом до Польщі. Він обговорював зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою безпекові виклики, усунення перешкод у транспортній сфері та посилення енергетичної взаємодії. Читайте також: Зеленський і Дуда обговорили безпекові виклики та енергетику

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