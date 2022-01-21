ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський і Польщі Анджей Дуда після офіційних переговорів розпочали неформальне спілкування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський та Дуда після переговорів розпочали неформальне спілкування
Після пішої прогулянки горами – традиційні польські страви й продовження спілкування
Фото: Marek Borawski, KPRP
Як передає Укрінформ, про це Зеленський повідомив в Інстаграмі.
“Після пішої прогулянки горами – традиційні польські страви й продовження спілкування”, - написав Президент України.
Також Зеленський подякував Дуді за гостинність.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Президент України Володимир Зеленський прибув із дводенним візитом до Польщі. Він обговорював зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою безпекові виклики, усунення перешкод у транспортній сфері та посилення енергетичної взаємодії.
Читайте також: Зеленський і Дуда обговорили безпекові виклики та енергетику
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 01 2022 12:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Зеленський прибув із візитом до Польщі
- ВІДЕО Зеленський звернувся до українців щодо агресії РФ і закликав не панікувати
- ФОТО Зеленський призначив нового посла у Литві
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі