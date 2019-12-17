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Зеленський у Баку підтвердив інтерес України до проєкту "Південний газовий коридор"

"Сьогодні ми домовилися вивчити можливість його розширення"
Президент Володимир Зеленський підтвердив інтерес України до проєкту "Південний газовий коридор".
Зеленський у Баку підтвердив інтерес України до проєкту "Південний газовий коридор" Фото: з вільних джерел

Про це він сказав на брифінгу для журналістів після зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Баку, передає LB.ua.

"Цими днями відзначається декада успішної діяльності в Україні компанії SOCAR. Ми будемо всебічно сприяти їхній роботі з постачання нафти і газу, видобутку газу в Україні. Також Україна підтримує реалізацію проєкту "Південний газотранспортний коридор". Сьогодні ми домовилися вивчити можливість його розширення. Це дуже важливий фактор диверсифікації постачань газу європейським споживачам", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україні й Азербайджану слід використовувати "унікальний транзитний потенціал" і розвивати інфраструктуру для цього.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський 16-17 грудня відвідає з офіційним візитом Азербайджанську Республіку, де підпише низку документів про співпрацю.

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17 12 2019 13:00
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