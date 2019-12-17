Зеленський у Баку підтвердив інтерес України до проєкту "Південний газовий коридор"

"Сьогодні ми домовилися вивчити можливість його розширення"

Президент Володимир Зеленський підтвердив інтерес України до проєкту "Південний газовий коридор".

Про це він сказав на брифінгу для журналістів після зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Баку, передає LB.ua.

"Цими днями відзначається декада успішної діяльності в Україні компанії SOCAR. Ми будемо всебічно сприяти їхній роботі з постачання нафти і газу, видобутку газу в Україні. Також Україна підтримує реалізацію проєкту "Південний газотранспортний коридор". Сьогодні ми домовилися вивчити можливість його розширення. Це дуже важливий фактор диверсифікації постачань газу європейським споживачам", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україні й Азербайджану слід використовувати "унікальний транзитний потенціал" і розвивати інфраструктуру для цього.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський 16-17 грудня відвідає з офіційним візитом Азербайджанську Республіку, де підпише низку документів про співпрацю.