Зеленський у Берліні: проведе відеозустріч із Трампом і переговори з європейськими лідерами

У столиці Німеччини він зустрінеться з лідерами ЄС та генеральним секретарем НАТО.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у столиці Німеччини.

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

У Берліні запланована двостороння зустріч Зеленського з федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем. Після цього вони разом візьмуть участь у відеоконференції з лідерами Європейського Союзу, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом США Дональдом Трампом.

Близько 16:00 за берлінським часом очікуються спільні заяви Зеленського та Мерца для ЗМІ.

Також упродовж дня відбудеться онлайн-засідання "Коаліції охочих".

Нагадаємо, що сьогодні по обіді має відбутись онлайн-зустріч Трампа, Венса і Зеленського.