Зеленський у Берліні: проведе відеозустріч із Трампом і переговори з європейськими лідерами
Сьогодні президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у столиці Німеччини.
Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.
У Берліні запланована двостороння зустріч Зеленського з федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем. Після цього вони разом візьмуть участь у відеоконференції з лідерами Європейського Союзу, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом США Дональдом Трампом.
Близько 16:00 за берлінським часом очікуються спільні заяви Зеленського та Мерца для ЗМІ.
Також упродовж дня відбудеться онлайн-засідання "Коаліції охочих".
Нагадаємо, що сьогодні по обіді має відбутись онлайн-зустріч Трампа, Венса і Зеленського.