Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський у Берліні: проведе відеозустріч із Трампом і переговори з європейськими лідерами

13 серпня 2025, 11:18
Зеленський у Берліні: проведе відеозустріч із Трампом і переговори з європейськими лідерами
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
У столиці Німеччини він зустрінеться з лідерами ЄС та генеральним секретарем НАТО.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у столиці Німеччини. 

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

У Берліні запланована двостороння зустріч Зеленського з федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем. Після цього вони разом візьмуть участь у відеоконференції з лідерами Європейського Союзу, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом США Дональдом Трампом.

Близько 16:00 за берлінським часом очікуються спільні заяви Зеленського та Мерца для ЗМІ.

Також упродовж дня відбудеться онлайн-засідання "Коаліції охочих".

Нагадаємо, що сьогодні по обіді має відбутись онлайн-зустріч Трампа, Венса і Зеленського.

 
БерлінВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Технології
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 07:06
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Політика
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 23:48
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Технології
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 16:54
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Політика
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 12:26
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Політика
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 01:23
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється