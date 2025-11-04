Зеленський у Києві зустрівся з представниками країн НАТО для обговорення підтримки України

Президент також закликав усі країни, які ще не долучилися до програми PURL, приєднатися до неї.

У понеділок, 3 листопада, президент України Володимир Зеленський в Києві провів зустріч із представниками США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Канади та Нідерландів при НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Він подякував партнерам за підтримку України у війні з росією і відзначив внесок кожної країни.

Президент також закликав усі країни, які ще не долучилися до програми PURL, приєднатися до неї.

"Дякую всім вам за те, що приїхали до Києва. Це дуже важливий і символічний сигнал підтримки. Ми цінуємо, що Україна може розраховувати на ваші країни та на НАТО, особливо під час війни", — сказав президент.

На зустрічі сторони обговорили зміцнення захисту української енергетики напередодні зими, зокрема закупівлю додаткових систем ППО, ракет і посилення бойової авіації.

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер зазначив, що триває погодження нових пакетів військової допомоги Україні на листопад і грудень.

"Хочу переконатися, що військові отримують усе необхідне, а системи Patriot і ракети PAC-3, PAC-2 доправляються якнайшвидше, щоб Україна могла захистити критичну інфраструктуру взимку", — підкреслив він.

Окремо обговорили питання посилення санкційного тиску на росію. Зеленський подякував США за санкції проти "Роснєфті" та "Лукойлу", а Євросоюзу — за ухвалення 19-го санкційного пакета. Він закликав продовжити роботу в цьому напрямі.

У зустрічі взяли участь постійні представники країн-членів НАТО та посли держав, що підтримують Україну, зокрема представники США, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Канади, Великої Британії та Нідерландів.