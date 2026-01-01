Зеленський у новорічному зверненні: Ми прагнемо миру, але не ціною України (відео)

Він наголосив, що Україна понад усе прагне миру, але не прийме жодних рішень, які означатимуть кінець української держави.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна понад усе хоче завершення війни, однак не готова платити за мир втратою державності.

Про це він сказав у новорічному зверненні до українців.

"Почнемо з найголовнішого. Чого хоче Україна? Миру? Так. Чи будь-якою ціною? Ні. Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України. Чи втомилися ми? Дуже. Чи означає це, що ми готові здатися? Сильно помиляється той, хто так думає", - наголосив глава держави.

Зеленський нагадав, що український народ уже 1407 днів протистоїть повномасштабній російській агресії - довше, ніж тривала нацистська окупація багатьох українських міст під час Другої світової війни.

Президент також застеріг, що росія намагається вводити світ в оману закликами до «простих рішень», і закликав міжнародну спільноту не піддаватися на маніпуляції агресора.

"Вийдіть з Донбасу і все закінчиться". Так звучить обман - російською, українською, англійською чи будь-якою іншою мовою. Невже комусь досі віриться в ці слова? На жаль, так. Бо надто часто правди уникають, називаючи це дипломатією, хоча насправді це брехня в костюмах. І тому на Україну тиснуть", - зазначив Зеленський.

За його словами, після окупації Криму, частини Донеччини та Луганщини, повномасштабного вторгнення 24 лютого, а також трагедій у Бучі, Маріуполі, Оленівці та інших злочинів Кремля "вірити росії на слово це просто вирок".

"Миру ми хочемо найбільше. Але він не впаде з неба як диво. Ми віримо в нього, боремося за нього й працюємо заради нього. І продовжимо це робити. Бо дуже хочемо, щоб у 2026 році було тихо в небі й спокійно на землі, щоб у наших домівках було тепло і світло, щоб усі наші повернулися — з фронту, з полону, з окупації. Щоб були ми. Щоб була Україна", - підсумував Президент.

За його словами, мирна угода готова на 90%. Лишається десять. І це значно більше, ніж… ніж просто цифри.

"Це десять відсотків, у яких насправді все. Це про десять відсотків, які визначатимуть долю миру, долю України та Європи, те, як житимуть люди. Десять відсотків для збереження мільйонів життів. Десять відсотків рішучості, яка потрібна, аби мир запрацював на всі сто. Десять відсотків такої необхідної єдності та мудрості – української, американської, європейської, всього світу. Десять відсотків до миру", - сказав глава держави.

Окрім угоди, він наголосив й на необхідності укласти надійні гарантії безпеки.

"Наміри повинні стати гарантіями безпеки. А отже – бути ратифікованими. Конгресом Сполучених Штатів, європейськими парламентами, усіма партнерами. Будапештський папірець Україну не влаштує. Мінська ювелірно виписана пастка Україні не потрібна. Підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну. Мій підпис стоятиме під сильною угодою", - запевнив Зеленський.

Він водночас висловив надію на те, що мир близько, «він як ніколи можливий, і ми здатні забезпечити це разом».

Президент також підкреслив, що Україна відстояла своє право голосу.

"І найбільш очевидний доказ цього – сім зустрічей, які були в мене цьогоріч із Президентом Америки. І в якій би точці світу ми не бачились: Вашингтон, Нью-Йорк, Гаага, Ватикан – Президент США завжди згадує про наш народ, каже про те, як відважно українці б’ються. І для всього світу така згадка про українців стала обов’язковою", - підсумував президент.