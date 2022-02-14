ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден провели телефонну розмову на тлі побоювань, що Росія може готувати нову агресію проти України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський у розмові з Байденом запросив його в Україну та підняв питання про гарантії безпеки
Президент Байден зазначив, що США швидко та рішуче відреагують разом з союзниками і партнерами на будь-яку подальшу агресію Росії проти України. Лідери погодилися на важливості продовжувати дипломатичну роботу і стримування у відповідь на нарощування Росією військ поруч з українськими кордонами
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa
Про це повідомляє "Європейська правда".
У комюніке Білого дому зазначають, що Байден запевнив Зеленського у тому, що США віддані підтримці суверенітету й територіальної цілісності України.
"Президент Байден зазначив, що США швидко та рішуче відреагують разом з союзниками і партнерами на будь-яку подальшу агресію Росії проти України. Лідери погодилися на важливості продовжувати дипломатичну роботу і стримування у відповідь на нарощування Росією військ поруч з українськими кордонами", - зазначають у тексті.
В повідомленні української сторони зазначається, що президенти обмінялися інформацією, її оцінками та обговорили шляхи деескалації.
Володимир Зеленський запевнив, що Україна розуміє поточні ризики і готова до "будь-якого розвитку ситуації". Він зазначив, що країна відчуває підтримку США та інших партнерів, та розраховує, що це допоможе запобігти поширенню панічних настроїв.
Зеленський наголосив на важливості "надання дієвих гарантій безпеки нашій країні", зауваживши, що без безпеки України неможлива безпека Європи. "Ми готові обговорювати їх у різних форматах", – зазначив він.
Володимир Зеленський також запросив Байдена приїхати в Україну найближчими днями.
"Переконаний, що ваш приїзд до Києва в найближчі дні, що є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом та сприятиме деескалації", - зазначив він. Водночас у комюніке американської сторони жодної згадки про можливість візиту Байдена немає.
Зазначається, що президенти говорили також про санкції у разі ескалації агресії Росією і підвищення фінансової та енергетичної стійкості України на тлі поточних викликів.
13 лютого стало відомо, що США з міркувань безпеки переміщують своє посольство до Львова.
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