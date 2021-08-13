БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПрезидент України в рамках візиту до США може зустрітися з підприємцем Ілоном Маском та генеральним директором компанії Apple Тімом Куком.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський у США може зустрітись з Ілоном Маском і главою Apple Куком – ЗМІ
Від ідеї зустрічі українського лідера з членами американського уряду вирішили відмовитися
Фото: з вільного доступу
Про це повідомило видання ZN.ua з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".
За інформацією джерел, за попередньою програмою візиту Зеленський спершу вирушить у Чикаго, де перебуватиме 28-29 серпня. Там він разом з українською діаспорою відзначить День незалежності України, і, можливо, зустрінеться з американським бізнесом.
У Вашингтон Зеленський вилетить 29 серпня ввечері. Згідно з попередньою програмою, він пробуде там один день, 30 серпня, і проведе переговори з президентом США Джо Байденом.
Видання зазначає, що від ідеї зустрічі українського лідера з членами американського уряду вирішили відмовитися.
31 серпня Зеленський проведе в Сан-Франциско у Каліфорнії. Зараз опрацьовується можливість проведення трьох можливих заходів - зустрічі з підприємцем Ілоном Маском та генеральним директором компанії Apple Тімом Куком, а також виступ президента в Стенфордському університеті з лекцією про трагедію Бабиного Яру.
За свідченням джерел, програма ще не затверджена остаточно і в ній можливі зміни.
Напередодні поїздки Зеленського міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Вашингтоні провели зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо підготовки візиту президента України.
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13 08 2021 09:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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