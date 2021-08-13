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Зеленський у США може зустрітись з Ілоном Маском і главою Apple Куком – ЗМІ

Від ідеї зустрічі українського лідера з членами американського уряду вирішили відмовитися
Президент України в рамках візиту до США може зустрітися з підприємцем Ілоном Маском та генеральним директором компанії Apple Тімом Куком.
Зеленський у США може зустрітись з Ілоном Маском і главою Apple Куком – ЗМІ Фото: з вільного доступу
Про це повідомило видання ZN.ua з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".
 
За інформацією джерел, за попередньою програмою візиту Зеленський спершу вирушить у Чикаго, де перебуватиме 28-29 серпня.  Там він разом з українською діаспорою відзначить День незалежності України, і, можливо, зустрінеться з американським бізнесом. 
 
У Вашингтон Зеленський вилетить 29 серпня ввечері. Згідно з попередньою програмою, він пробуде там один день, 30 серпня, і проведе переговори з президентом США Джо Байденом.
 
Видання зазначає, що від ідеї зустрічі українського лідера з членами американського уряду вирішили відмовитися.
 
31 серпня Зеленський проведе в Сан-Франциско у Каліфорнії. Зараз опрацьовується можливість проведення трьох можливих заходів - зустрічі з підприємцем Ілоном Маском та генеральним директором компанії Apple Тімом Куком, а також виступ президента в Стенфордському університеті з лекцією про трагедію Бабиного Яру.
 
За свідченням джерел, програма ще не затверджена остаточно і в ній можливі зміни.
 
Напередодні поїздки Зеленського міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Вашингтоні провели зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо підготовки візиту президента України.
 
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13 08 2021 09:53
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