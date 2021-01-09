Зеленський: Україна розглядає декілька моделей залучення США до участі у "нормандському форматі"
Як повідомляє кореспондент "Громадського", про це Зеленський зазначив під час презентації проєкту трансформації України у резиденції першого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон.
"Ми проговоримо декілька моделей цього питання, як мені здається, було б правильно зробити. Справедливо та безпечно для регіону. Чому я говорю безпечно для регіону: питання України, ми з вами бачимо що відбувається у світі, це вже питання не України. Це питання і Молодови, і кордонів прибалтійських держав, питання Білорусі", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що "таких питань дуже багато" і не відомо, чи вдасться обговорити їх всі та знайти відповіді: "Але мені здається, що не тільки Україна, а всі повинні бути зацікавлені у пошуку відповідей, з результатами".
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі "Громадському" також зазначив, що США ніколи не виходили з процесу припинення війни на Донбасі та деокупації українських територій, але зараз Україна хоче обговорити дії адміністрації Байдена щодо цього питання.
"Зараз ми працюватимемо над тим, щоб зрозуміти, домовитися з ними як саме діятиме нова адміністрація щодо цього питання. Це і буде предметом переговорів", - сказав він.
Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times розповів, що пропонує змінити "нормандський формат" для врегулювання ситуації на Донбасі та розширити кількість учасників переговорів. Зокрема, долучити США, Канаду й Велику Британію. Так, за словами Зеленського, Мінський процес для досягнення миру на Донбасі має бути "гнучким і служити цілям сьогодення, а не минулого".
Нагадаємо, що Росія проти участі США в нормандському форматі через проукраїнську позицію Вашингтона
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