Зеленський: Україна розглядає декілька моделей залучення США до участі у "нормандському форматі"

Дмитро Кулеба у коментарі зазначив, що США ніколи не виходили з процесу припинення війни на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна розглядає декілька моделей щодо залучення США до участі в «нормандському форматі» з врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляє кореспондент "Громадського", про це Зеленський зазначив під час презентації проєкту трансформації України у резиденції першого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон.

"Ми проговоримо декілька моделей цього питання, як мені здається, було б правильно зробити. Справедливо та безпечно для регіону. Чому я говорю безпечно для регіону: питання України, ми з вами бачимо що відбувається у світі, це вже питання не України. Це питання і Молодови, і кордонів прибалтійських держав, питання Білорусі", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "таких питань дуже багато" і не відомо, чи вдасться обговорити їх всі та знайти відповіді: "Але мені здається, що не тільки Україна, а всі повинні бути зацікавлені у пошуку відповідей, з результатами".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі "Громадському" також зазначив, що США ніколи не виходили з процесу припинення війни на Донбасі та деокупації українських територій, але зараз Україна хоче обговорити дії адміністрації Байдена щодо цього питання.

"Зараз ми працюватимемо над тим, щоб зрозуміти, домовитися з ними як саме діятиме нова адміністрація щодо цього питання. Це і буде предметом переговорів", - сказав він.

Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times розповів, що пропонує змінити "нормандський формат" для врегулювання ситуації на Донбасі та розширити кількість учасників переговорів. Зокрема, долучити США, Канаду й Велику Британію. Так, за словами Зеленського, Мінський процес для досягнення миру на Донбасі має бути "гнучким і служити цілям сьогодення, а не минулого".

Нагадаємо, що Росія проти участі США в нормандському форматі через проукраїнську позицію Вашингтона