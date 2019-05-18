Зеленський в річницю депортації кримських татар: Вірю, що звільнимо Крим від окупації

Обраний президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у звільненні Криму від російської окупації.

"Сьогодні 75-та річниця початку депортації кримських татар. Цей день нагадує нам, що можна знищити людей, але дух цілого народу - ніколи. Кримські татари повернулися на історичну батьківщину. Але зараз вони знову стали жертвами репресій - як і ті, хто залишився відданим Україні в окупованому Криму. Наша підтримка, наші зусилля, наші думки з ними щодня", - написав Зеленський у Facebook з нагоди 75-ї річниці депортації кримськотатарського народу.

Він висловив переконання, що Україні вдасться "звільнити батьківщину кримських татар від окупації".

"І яким би довгим не був шлях до повернення Криму, ми пройдемо його разом з кримчанами. Ми зробимо це разом. Не забувайте, що навіть найтемніша ніч закінчується світанком!", - йдеться в повідомленні Зеленського.

18 травня в Україні та світі вшановують пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу, що стала однією з найтрагічніших сторінок історії ХХ століття. За різними оцінками, тільки в перші роки вигнання в результаті голоду, масових захворювань, знущань і каторжних робіт у місцях спецпоселень загинуло більш ніж 46% кримських татар.

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Нагадаємо, раніше Україна закликала світ визнати депортацію кримських татар геноцидом.

23 квітня 2019 року Меджліс кримськотатарського народу ухвалив звернення до парламентів і урядів держав-членів ООН "Про визнання геноциду кримськотатарського народу".