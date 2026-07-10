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Зеленський: в росії не залишилось жодного НПЗ, якого б не дістала українська зброя

10 липня 2026, 18:12
Зеленський: в росії не залишилось жодного НПЗ, якого б не дістала українська зброя
фото: Володимир Зеленський / Telegram
План далекобійних санкцій виконується чітко.

В росії не залишилось нафтопереробних заводів, які б не атакувала українська зброя.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що цього тижня українські військові досягли важливих результатів у застосуванні "далекобійних санкцій" по російських об'єктах. "Українські дрони долетіли до Сибіру та уразили НПЗ в Омську – майже 2,5 тисячі кілометрів від України. Тепер немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя", – наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що Україна завдавала ударів по нафтових об'єктах у Саратовському, Ростовському, Тверському, Ставропольському, Краснодарському регіонах, Татарстані та Башкортостані. "Був уражений аеродром у Воронезькому регіоні, стратегічне підприємство у Твері. Були й застосування дронів по об'єктах у Московському, Ленінградському та Брянському регіонах", – повідомив він.

"Український план далекобійних санкцій проти росії виконується чітко", – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, виробництво бензину в росії покриває лише близько 65% від сезонного попиту через удари українських безпілотників, які зупинили найбільші нафтопереробні заводи.

санкціїНПЗВолодимир Зеленськийудари по рф

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