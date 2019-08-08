Зеленський пообіцяв кардинальні зміни: зростання військової міці і 5-7% ВВП на рік
"Зараз у мене і моєї команди є повний мандат на зміни. Ми уже маємо більшість у парламенті, скоро сформуємо професійний уряд та оберемо порядного генерального прокурора. Своїм шансом змінити країну ми обов’язково скористаємося", - заявив глава держави під час державного візиту до Туреччини, інформує УП.
"За цей час ми проінвестуємо в нашу інфраструктуру щонайменше 20 мільярдів доларів. Щоб: привести в порядок 24 тисячі кілометрів наших доріг; збільшити кількість реально працюючих аеропортів до 15; забезпечити розвиток 5 морських портів, щоб і істотно збільшити їхню потужність; потроїти потужність нашого військово-промислового комплексу", - додав Зеленський.
Він також заявив: "Восени ми приймаємо закон про концесію, що дасть можливість державі безпечно працювати з приватним сектором".
"Будемо дуже раді бачити турецькі компанії в якості надійних партнерів у всіх наших проектах. Заходьте зі своїм капіталом, досвідом, технологіями", – наголосив президент.
Нагадаємо, що сьогодні Зеленський також анонсував земельну реформу, велику приватизацію і легалізацію азартних ігор – а саме казино у 5-зіркових готелях біля Чорного моря.
Президент пообіцяв розвивати телекомунікаційний сектор і технології 5G, спростити правила ведення бізнесу і запровадити конкурентні правила роботи на енергетичних ринках.
За його словами, реформи мають зробити Україну "магнітом для інвестицій".
Відзначимо, що в липні Нацбанк підтвердив свій макропрогноз, що зростання ВВП України в 2019 році сповільниться до 2,5%, а в 2020-2021 роках прискориться до 2,9% і 3,7% відповідно. У травні МЕРТ припускало, що зростання ВВП в 2019 році сповільниться до 2,7% із 3,3% у минулому році.
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