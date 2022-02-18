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Зеленський відповів на другу петицію про ратифікацію Стамбульської конвенції в Україні

Зеленський каже, що доручив Міністерству закордонних справ доопрацювати пакет документів щодо ратифікації Стамбульської конвенції
Президент України Володимир Зеленський 16 лютого відповів на вже другу за два роки петицію з вимогою ратифікувати в Україні Стамбульську конвенцію.
Зеленський відповів на другу петицію про ратифікацію Стамбульської конвенції в Україні Фото: з вільних джерел

Про це йдеться на сайті Офісу президента, повідомляє Громадське.

Зеленський каже, що доручив Міністерству закордонних справ доопрацювати пакет документів щодо ратифікації Стамбульської конвенції. Президент запевняє, що після цього буде готовий винести ратифікацію на розгляд Верховної Ради.

Зеленський запевнив, що виступає за захист жертв домашнього та гендерного насильства, а також нагадав, що у червні 2020 року підтримував і попередню петицію.

Тоді Зеленський теж обіцяв винести ратифікацію конвенції на розгляд Верховної Ради. Запевняв, що зробить це після опрацювання документа Міністерством закордонних справ та Міністерством соціальної політики. Але досі, попри зусилля та очікування, проєкт не внесли навіть до порядку денного Верховної Ради.

Що за Стамбульська конвенція?

Стамбульська конвенція - це міжнародна угода Ради Європи, яку станом на січень 2020 року підписали уже понад 35 країн Європейського Союзу. Україна була однією із держав-авторок Конвенції та однією з перших підписала її (у 2011 році), однак досі не ратифікувала.

Важливість конвенції у тому, що це - перший міжнародний юридично обов'язковий законодавчий акт, покликаний захищати права жінок в усьому світі й у будь-який час - як мирний, так і упродовж війн.

Як повідомили нам у Національній соціальній сервісній службі України, У 2021 році органи та установи, що протидіють домашньому насильству, зафіксували більш як 284 тисячі звернень про вчинення домашнього насильства. Так, найбільше звернень про насильство в сім’ї надходило від жінок - 233 210. А найчастіше їх фіксували Києві (36 114 звернень), у Дніпропетровській (24 174) та Львівській (21 198) областях.

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18 02 2022 10:50
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