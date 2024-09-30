Зеленський відвідав США в пошуках військової допомоги, але його головний союзник знизав плечима – WSJ

Проте в Білому домі поставилися до пропозицій з обережністю.

Українські війська повільно втрачають позиції, і офіційні особи кажуть, що потрібна більша підтримка, щоб стримати рф.

Про це йдеться в матеріалі газети The Wall Street Journal.

Прийом президента України Володимира Зеленського в США цього тижня показав, що його можливості стають все більш обмеженими після майжер 3 років війни.

Видання пише, що під час серії зустрічей у Нью-Йорку та Вашингтоні Зеленський просував свій "план перемог", прагнучи отримати більше зброї та гарантій безпеки від США та їхніх союзників.

Це мало б надати Києву додаткові важелі впливу на кремль.

Але в адміністрації Байдена поставилися до пропозицій з обережністю та висловили бажання отримати більше деталей.

Американський президент оголосив про новий пакет вже затвердженої військової допомоги, але відмовив у головній вимозі Зеленського - дозволі на використання ракет великої дальності для ударів по території рф.

Екс президент Дональд Трамп після зустрічі із Зеленським повторив, що його пріоритетом є "швидке припинення війни за допомогою чесної угоди для обох сторін", але не уточнив, яким чином цього можна досягти.

Крім того, Трамп додав, що має "дуже добрі стосунки" з путіним і висловив надію на поліпшення відносин із Зеленським.

"Сподіваюся, у нас буде більше гарних стосунків", - сказав Зеленський.

Зусилля українського глави отримати значний імпульс підтримки з боку США, найважливішого іноземного партнера України, свідчать про складний і небезпечний шлях попереду.

Українські війська на сході стикаються з найбільш серйозною ситуацією за останні місяці, коли російські сили проводять наступальні дії вздовж лінії фронту.

Головною ціллю є Покровськ - ключовий український логістичний центр. Захоплення цього міста допомогло б рф досягти головної мети - повного контролю над Донецькою областю, яку кремль вже оголосив частиною росії.

Попри те, що ЗСУ завдають значних втрат ворогу, вони стикаються з серйозною перевагою рф в чисельності та озброєнні.

Зеленський вважає, що Україні потрібні ракети більшої дальності, щоб завдавати ударів по російській території та зменшити тиск на фронті.

Однак Байден відмовився зняти обмеження, попри відкриті заклики з боку Києва, європейських союзників та деяких членів Конгресу, які вважають, що така допомога необхідна для стримування рф.

Галва США заявив, що продовжуватиме підтримку України, оголосивши новий пакет допомоги на суму близько 8 мільярдів доларів.

В той же час, віцепрезидентка та кандидатка на посаду президента Камала Гарріс також пообіцяла подальшу підтримку під час зустрічі із Зеленським.

Європейські союзники закликають до більш рішучих дій з боку США.

Президент Фінляндії Олександр Стубб та міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявили, що погрози путіна щодо ескалації виявилися марними. Ландсбергіс підкреслив, що, навіть якщо кремль посилить конфлікт, це необхідний ризик, оскільки "це війна, яку потрібно виграти". Найгіршим результатом, за його словами, було б, якби Україна програла. Деякі члени НАТО вважають, що Україні потрібно більше зброї та гарантій безпеки від Альянсу для захисту від росії.

"Зараз, після двох з половиною років війни, зрозуміло, що це не лише питання України. Це питання Росії та її імперських амбіцій", - заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Але без значного збільшення кількості зброї мета Зеленського повернути всі окуповані території виглядає далекою. Останніми місяцями його риторика змінилася - тепер він зосереджується на необхідності отримати достатню підтримку, щоб "примусити росію до миру", як він заявив на Генеральній Асамблеї ООН.

Після зустрічі з Трампом Зеленський сказав: "Ми згодні, що війну потрібно зупинити. Путін не може перемогти. Україна повинна перемогти".

Трамп же вважаєщо обидві сторони прагнуть припинення війни, і він вірить у можливість домовитися про швидке вирішення конфлікту. Однак в Україні та Європі є побоювання, що така угода може призвести до припинення підтримки Києва, що змусить Україну укласти невигідну угоду з москвою.

Такі республіканці, як сенатор Марко Рубіо, підтримують ідею, що війна завершиться переговорами, хоча не всі впевнені, що це станеться швидко.

Тим часом путін не демонструє жодної зацікавленості у переговорах, за винятком варіантів, які передбачають втрату територій Україною та її перетворення на васала рф.

Повернувшись в Україну, Зеленський у неділю повідомив, що 14 людей отримали поранення внаслідок авіаудару рф по Запоріжжю.

"росія щодня скидає близько 100 потужних плануючих бомб", - сказав він, назвавши це "щоденним російським терором".

"Це постійне нагадування всім нашим партнерам, що Україні потрібно більше засобів дальньої дії, більше протиповітряної оборони та більше санкцій проти росії", - підсумував Зеленський.