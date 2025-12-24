Зеленський вперше назвав 20 пунктів проєкту мирної угоди

У плані є обмеження чисельності ЗСУ та гарантії безпеки за аналогією зі статтею 5.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами вперше озвучив усі 20 пунктів мирного плану, який США, Україна та росія обговорюють вже другий місяць. Окрім нього, є ще три документи та додатки по напрямках, пише "Суспільне".

1. Перепідтвердження суверенітету України. Усі підписанти угоди підтверджують, що Україна — суверенна держава.

2. Угода про ненапад між росією та Україною. Для контролю за лінією зіткнення буде створено космічний безпілотний моніторинг та механізм раннього повідомлення про порушення.

3. Україна отримує гарантії безпеки.

4. Чисельність ЗСУ залишатиметься на рівні 800 тисяч у мирний час.

5. США, НАТО та Європа нададуть Україні гарантії безпеки за прикладом статті 5. Якщо рф вторгнеться в Україну — буде військова відповідь і відновлення санкцій. Якщо навпаки — Україна втратить гарантії безпеки. США отримають компенсацію за гарантії, але, за словами Зеленського, цей пункт наразі викреслено.

6. росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах. Ратифікувати документ має російський парламент.

7. Україна стане членом ЄС у певний час (ми хочемо закріпити дату вступу). Також Київ отримає короткостроковий привілейований доступ до європейського ринку.

8. Пакет глобального розвитку, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції. Він передбачатиме: створення фонду для інвестування України у галузі, що швидко зростають (технології, центри обробки даних, ШІ); спільні зі США інвестиції у відновлення, а також спільна реконструкція територій; розвиток інфраструктури; видобуток копалин.

9. Буде створено кілька фондів для вирішення питань відновлення. Київ хоче залучити 800 млрд доларів за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектору. Зокрема, США та Європа утворять фонд капіталу і грантів з цільовим розміром 200 мільярдів доларів.

10. Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США.

11. Підтверджується без’ядерний статус України.

12. США пропонують, щоб ЗАЕС експлуатували росія, Україна та Штати, а американці були головними менеджерами. За словами Зеленського, компромісу немає. Пропозиція України: США і Україна — 50 на 50.

13. Освітні програми в школах, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження.

14. Території є найскладнішим пунктом. Зеленський озвучив два варіанти. При цьому в обох випадках росія виводить війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей.

Варіант А: у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях зберігається поточна лінія зіткнення. Варіант Б: вільна економічна зона на території Донбасу – для її затвердження Україна готова провести референдум. Проте голосуватимуть українці не лише за цей пункт, а й за усю угоду. Якщо рішення ухвалять, то між Україною, Сполученими Штатами і росіянами буде укладена окрема угода про статус спеціальної економічної зони.

15. рф та Україна зобов'язуються не змінювати домовленості силою.

16. росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. Кінбурнська коса буде демілітаризована. Буде укладено окрему морську угоду.

17. Обмін полоненими всіх на всіх, повернення цивільних, дітей та політв'язнів. Буде створено гуманітарний комітет та вжиті заходи для вирішення проблем і страждань жертв війни.

18. Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. Спочатку президентські, Верховна Рада має напрацювати і проголосувати механізм, як їх провести до зняття воєнного стану. Потім проведуть парламентські та місцеві вибори.

19. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролювати Рада миру на чолі з Трампом.

20. Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню.

За словами Зеленського, зараз очікується реакція москви на обговорювані пункти.

США скоротили свій мирний план щодо України з 28 до 19–20 пунктів після серії переговорів у Женеві, Флориді та москві, врахувавши позицію Києва та європейських партнерів. Під час обговорень були вилучені «непроукраїнські» пункти, а залишилися ключові питання щодо територій, гарантій безпеки та відновлення після війни.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що головними викликами залишаються питання окупованих територій, Запорізької АЕС та фінансування відновлення. Україна від самого початку прагнула вступу до НАТО, проте цього не підтримали США та деякі європейські країни, тож нині пропонуються двосторонні гарантії безпеки від США та європейських партнерів як компроміс.

Щодо територіального питання, американська сторона пропонувала концепцію «вільної української зони», коли українські війська залишають території, а російські не заходять на них. Україна не погоджується на це без обопільного відведення військ.

На сьогодні існує три документи, що стосуються миру: рамковий документ з близько 20 пунктів, угода про гарантії безпеки між Україною, США та європейськими країнами і документ щодо відновлення після припинення вогню. Зеленський наголошує, що мирний план має бути не просто формальністю, а дієвим інструментом для завершення війни та недопущення нової агресії з боку росії.