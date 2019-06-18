Зеленський впевнений, що Україна укладе новий контракт з Росією про транзит газу до ЄС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що він впевнений у тому, що Україна укладе новий контракт про транзит російського газу до ЄС через газотранспортну систему України, що почне діяти з 2020 року

Про це Зеленський повідомив під час спільного прес-брифінгу з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.

"Ви знаєте, що у нас закінчується контракт наприкінці цього року, ми ведемо переговори. І я думаю, що найближчим часом наші групи сядуть і ми домовимося. І ніхто Україні не буде викручувати руки", — заявив Зеленський, інформують в "Громадське".

Президент також відзначив, що Україна та Німеччина мають "діаметрально протилежні позиції", щодо російського газопроводу в обхід України — "Північного потоку-2".

"Не секрет, що наші позиції щодо проекту "Північний потік-2" є діаметрально протилежними. Водночас ми вдячні за готовність до предметного діалогу зі сторони Німеччини щодо цього непростого питання", — додав Зеленський.

Напередодні у російському уряді запропонували провести черговий раунд тристоронніх переговорів про транзит газу на вересень 2019 року, попри те, що раніше ці переговори планували провести одразу після президентських виборів в Україні.

Нагадаємо, за словами Зейберта, Берлін активно підтримує тристоронні переговори щодо продовження транзиту між ЄС, Україною і Росією. Спекулювати на випадок "іншого сценарію" в Німеччині наразі не збираються.

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