Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський впевнений, що Україна укладе новий контракт з Росією про транзит газу до ЄС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що він впевнений у тому, що Україна укладе новий контракт про транзит російського газу до ЄС через газотранспортну систему України, що почне діяти з 2020 року
Про це Зеленський повідомив під час спільного прес-брифінгу з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.
Зеленський впевнений, що Україна укладе новий контракт з Росією про транзит газу до ЄС Фото: president.gov.ua

"Ви знаєте, що у нас закінчується контракт наприкінці цього року, ми ведемо переговори. І я думаю, що найближчим часом наші групи сядуть і ми домовимося. І ніхто Україні не буде викручувати руки", — заявив Зеленський, інформують в "Громадське".

Президент також відзначив, що Україна та Німеччина мають "діаметрально протилежні позиції", щодо російського газопроводу в обхід України — "Північного потоку-2".

"Не секрет, що наші позиції щодо проекту "Північний потік-2" є діаметрально протилежними. Водночас ми вдячні за готовність до предметного діалогу зі сторони Німеччини щодо цього непростого питання", — додав Зеленський.

Напередодні у російському уряді запропонували провести черговий раунд тристоронніх переговорів про транзит газу на вересень 2019 року, попри те, що раніше ці переговори планували провести одразу після президентських виборів в Україні.

Нагадаємо, за словами Зейберта, Берлін активно підтримує тристоронні переговори щодо продовження транзиту між ЄС, Україною і Росією. Спекулювати на випадок "іншого сценарію" в Німеччині наразі не збираються.

Читайте також: Рада: Немає жодної підстави, яка б дозволила відправити Луценка у відставку

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 06 2019 15:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.