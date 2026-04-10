Зеленський вважає, що часткове зняття санкцій із росії було "грою", щоб продати об'єкти "Лукойлу"

рф домоглася послаблення санкцій саме для продажу цих об’єктів, переконаний український президент.

За оцінками України, перед тим, як із російської нафти частково зняли санкції, росія могла стати банкрутом щонайбільше за рік. Однак нині вона може використати послаблення обмежень, щоб продати 20 об’єктів компанії "Лукойл" на території Європи.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він знову заявив, що після початку війни в Ірані й блокування Ормузької протоки партнери просили зменшити удари по російській нафтопромисловості. Називати конкретні країни президент не став, але сказав, що прохання лунали "на різних рівнях: від політичного до військового керівництва".

"Бо вони вважали, що це матиме вплив на ціни на енергоресурси. Я вважаю, що російська нафта не має вагомого впливу на світовий ринок. І сказав про це відверто", — розповідає Зеленський.