Зеленський вважає, що часткове зняття санкцій із росії було "грою", щоб продати об'єкти "Лукойлу"

10 квітня 2026, 09:35
фото: Володимир Зеленський / Telegram
рф домоглася послаблення санкцій саме для продажу цих об’єктів, переконаний український президент.
За оцінками України, перед тим, як із російської нафти частково зняли санкції, росія могла стати банкрутом щонайбільше за рік. Однак нині вона може використати послаблення обмежень, щоб продати 20 об’єктів компанії "Лукойл" на території Європи.
 
Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
 
Він знову заявив, що після початку війни в Ірані й блокування Ормузької протоки партнери просили зменшити удари по російській нафтопромисловості. Називати конкретні країни президент не став, але сказав, що прохання лунали "на різних рівнях: від політичного до військового керівництва".
 
"Бо вони вважали, що це матиме вплив на ціни на енергоресурси. Я вважаю, що російська нафта не має вагомого впливу на світовий ринок. І сказав про це відверто", — розповідає Зеленський.
 
Нині ж, після припинення вогню, він очікує повернення санкцій "в повному обсязі, як це було", а інакше, каже він, "кожен день додаватиме мені впевненості в тому, що це була гра росії". За його словами, москва могла знайти привід для зняття санкцій, щоб мати можливість продати об’єкти компанії "Лукойл".
 
"Що стосується нафтового бізнесу, то щонайменше на території Європи “рускім“ використовувати ці об’єкти у своїх інтересах або продати неможливо. Це близько 20 об’єктів, включно із заводами в Румунії, Болгарії. Вони не працюють або працюють так, що “рускім” гроші не передають", — пояснює президент.
 
Тож він каже, що рф домоглася послаблення санкцій саме для продажу цих об’єктів.
 
"Наша оцінка була така: якщо повні санкції діятимуть ще пів року, максимум рік — вони банкрути. Якщо цей аналіз помилковий, то ми знову побачимо сильні санкції проти енергоресурсів росії, бо саме енергоресурсами вони спонсорують свою війну, яку всі мають допомагати завершити", — додав він.
 
Водночас Зеленський додав, що не вважає, ніби росія встигла "багато заробити" на послабленні санкцій:"Якщо в них був дефіцит 100 мільярдів, то навіть якщо й покрили 15-20 відсотків, увесь дефіцит усе ж не покриють. І завдяки нашим відповідям по Усть-Лузі та по інших об’єктах вони скорочують обсяги постачання".

 

Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
