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Зеленський ввів санкції проти 67 колаборантів, причетних до викрадення дітей на окупованих територіях

26 червня 2026, 17:42
Зеленський ввів санкції проти 67 колаборантів, причетних до викрадення дітей на окупованих територіях
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Також продовжено санкції проти компаній та власників, причетних до російського ВПК.

Президент Володимир Зеленський підписав укази та ввів санкції проти 67 колаборантів та організацій, причетних до викрадення українських дітей і роботи на росію на тимчасово окупованих територіях. Також продовжено санкції проти компаній та власників, причетних до російського ВПК.

 Про це йдеться в указах № 501/2026 та № 502/2026.

Санкції застосували проти міністрів, депутатів та суддів, які діють на окупованих територіях. Серед них – директорка дитсадка Раїса Прилипко, яка викрадала дітей з Донеччини та перевозила їх до росії, а також Микола Андрос, який під час окупації Мелітополя став керівником лікарні та облаштував її для російських військ.

Під обмеження потрапили й Ольга Барановська, яка очолила Великі Лепетихи на Херсонщині, та Світлана Ястремська, яка керувала "Управлінням праці та соцполітики" в регіоні під час окупації.

"Також – керівник агрофірми "Мир" Іван Доценко, що закликав представників бізнесу та аграріїв Херсонщини служити ворогу, і підприємство "Союзметалсервіс", яке забезпечує роботу незаконно захоплених окупантами металургійних, коксохімічних та вугільних підприємств Донеччини й Луганщини", – написали у заяві.

Україна також продовжила санкції проти компаній та засновників, які виготовляють і модернізують вогнепальну зброю, виробляють дрони та забезпечують метеорологічне й інформаційно-технічне обслуговування російської авіації, зокрема "Спец Гідро Сервіс", "Технології автоматизації і програмування", "Торговий дім" та "Головний центр інформаційних технологій та метеорологічного обслуговування авіації" Росгідромету.

Україна передасть усю інформацію міжнародним партнерам для синхронізації санкцій у різних юрисдикціях.

дітисанкціі проти росіїросія окупантиВолодимир Зеленський

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