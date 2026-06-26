Зеленський ввів санкції проти 67 колаборантів, причетних до викрадення дітей на окупованих територіях
Президент Володимир Зеленський підписав укази та ввів санкції проти 67 колаборантів та організацій, причетних до викрадення українських дітей і роботи на росію на тимчасово окупованих територіях. Також продовжено санкції проти компаній та власників, причетних до російського ВПК.
Про це йдеться в указах № 501/2026 та № 502/2026.
Санкції застосували проти міністрів, депутатів та суддів, які діють на окупованих територіях. Серед них – директорка дитсадка Раїса Прилипко, яка викрадала дітей з Донеччини та перевозила їх до росії, а також Микола Андрос, який під час окупації Мелітополя став керівником лікарні та облаштував її для російських військ.
Під обмеження потрапили й Ольга Барановська, яка очолила Великі Лепетихи на Херсонщині, та Світлана Ястремська, яка керувала "Управлінням праці та соцполітики" в регіоні під час окупації.
"Також – керівник агрофірми "Мир" Іван Доценко, що закликав представників бізнесу та аграріїв Херсонщини служити ворогу, і підприємство "Союзметалсервіс", яке забезпечує роботу незаконно захоплених окупантами металургійних, коксохімічних та вугільних підприємств Донеччини й Луганщини", – написали у заяві.
Україна також продовжила санкції проти компаній та засновників, які виготовляють і модернізують вогнепальну зброю, виробляють дрони та забезпечують метеорологічне й інформаційно-технічне обслуговування російської авіації, зокрема "Спец Гідро Сервіс", "Технології автоматизації і програмування", "Торговий дім" та "Головний центр інформаційних технологій та метеорологічного обслуговування авіації" Росгідромету.
Україна передасть усю інформацію міжнародним партнерам для синхронізації санкцій у різних юрисдикціях.