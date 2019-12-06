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Зеленський виключив із міжнародної делегації чиновника, який заявив, що Богдан потрапляє під люстрацію

Сергій Пєтухов не поїде в Гаагу
Президент Володимир Зеленський виключив із міжнародної делегації до Гааги заступника міністра юстиції Сергія Пєтухова, який заявив, що голова Адміністрації Президента Андрій Богдан підпадає під люстрацію.
Зеленський виключив із міжнародної делегації чиновника, який заявив, що Богдан потрапляє під люстрацію Фото: president.gov.ua

З 18 червня по 2 липня в Гаазі відбудеться 22-га дипломатична сесія Гаазької конференції з міжнародного приватного права. У травні, за кілька днів до складення повноважень, президент Петро Порошенко указом №230 створив делегацію України для участі в сесії. Він доручив очолити її Сергію Пєтухову.

Однак Зеленський вніс зміни в цей указ, наказавши вивести Пєтухова з делегації, свідчить указ №400 від 12 червня.

Замість нього делегацію очолить посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

Нагадаємо, що голова АП Богдан обіймав посаду уповноваженого уряду з питань антикорупційної політики в уряді Азарова з березня 2010 по лютий 2011 року, а також з липня 2013 року по березень 2014 року.

21 травня Зеленський підписав указ про призначення Богдана на посаду голови Адміністрації Президента.

Посада голови Адміністрації Президента України передбачена п.5 ч.1 ст.2 закону України "Про очищення влади" як посада, щодо якої здійснюються люстраційні заходи.

Богдан вважає, що не підпадає під люстрацію, бо після ухвалення закону посаду голови Адміністрації Президента і його заступників вивели з державної служби. Він вважає, що оскільки не є державним службовцем, закон про люстрацію на нього не поширюється.

Питання про люстрацію Богдана буде вирішувати Верховний Суд.

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12 06 2019 15:15
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