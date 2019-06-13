Зеленський виключив з делегації в Гаагу чиновника, який говорив, що глава АП підпадає під люстрацію
Указ щодо виключення Петухова, який мав бути головою делегації, опублікований на сайті АП.
Замість чиновника Мін’юсту делегацію України на конференції очолить посол в Нідерландах Всеволод Ченцов.
"Для зручності колег в АП надаю перелік Указів, з яких ще можна видалити слова "С.Петухов". Договори, які я підписав, можна порвати. Гроші за відрядження стягнути в порядку регресного позову", - написав Сергій Петухов.
Раніше Петухов заявив, що Богдан підпадає під дію закону про люстрацію.
Авторка закону про люстрацію також вважає, що призначення Богдана главою АП є порушенням закону.
Водночас радник президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що Богдан не підпадає під дію закону про люстрацію, бо посада глави АП не є державною службою.
21 травня президент Володимир Зеленський видав низку указів щодо призначення заступників голови Адміністрації президента, помічників президента та радників.
Адміністрацію президента очолив Андрій Богдан, який також є адвокатом олігарха Ігоря Коломойського.
Нагадаємо, що зі списку партії Зеленського "Слуги народу" виключили вже сімох людей.
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