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Зеленський виключив з делегації в Гаагу чиновника, який говорив, що глава АП підпадає під люстрацію

"Договори, які я підписав, можна порвати. Гроші за відрядження стягнути в порядку регресного позову"
Президент Володимир Зеленський виключив з української делегації на конференцію з міжнародного приватного права у Гаагу заступника глави Мін’юсту Сергія Петухова, який раніше заявляв, що голова Адміністрації президента Андрій Богдан підпадає під закон про люстрацію.
Зеленський виключив з делегації в Гаагу чиновника, який говорив, що глава АП підпадає під люстрацію Фото: Макс Левин / LB.ua

Указ щодо виключення Петухова, який мав бути головою делегації, опублікований на сайті АП.

Замість чиновника Мін’юсту делегацію України на конференції очолить посол в Нідерландах Всеволод Ченцов.

"Для зручності колег в АП надаю перелік Указів, з яких ще можна видалити слова "С.Петухов". Договори, які я підписав, можна порвати. Гроші за відрядження стягнути в порядку регресного позову", - написав  Сергій Петухов.

Раніше Петухов заявив, що Богдан підпадає під дію закону про люстрацію.

Авторка закону про люстрацію також вважає, що призначення Богдана главою АП є порушенням закону.

Водночас радник президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що Богдан не підпадає під дію закону про люстрацію, бо посада глави АП не є державною службою.

21 травня президент Володимир Зеленський видав низку указів щодо призначення заступників голови Адміністрації президента, помічників президента та радників.

Адміністрацію президента очолив Андрій Богдан, який також є адвокатом олігарха Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, що зі списку партії Зеленського "Слуги народу" виключили вже сімох людей.

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13 06 2019 21:42
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