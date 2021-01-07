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Зеленський: Якби ми були з росіянами одним народом, у Москві ходили б гривні

Тож точно не один народ. У кожного з нас свій шлях
Українці й росіяни точно є різними народами, хоча і мають спільну частину історії.
Зеленський: Якби ми були з росіянами одним народом, у Москві ходили б гривні Фото: ua.news
Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна”
 
"Давайте нарешті розставимо крапки над "і". Ми точно не один народ. Так, у нас є багато спільного. В нас спільна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії. Так, все це вкрай важливо, і ми про це пам’ятаємо. І, можливо, щось загальне буде в нас в майбутньому, якщо ще не пізно зупинити тотальне розмежування між нашими країнами. Але ми, повторю ще раз, не один народ", - підкреслив Зеленський.
 
Президент вважає, що якби українці й росіяни були одним народом, то в Москві, за його словами, швидше за все, "ходили б гривні, а над Держдумою майорів би жовто-блакитний прапор".
 
"Тож точно не один народ. У кожного з нас свій шлях", - зазначив глава держави.
 
Водночас Зеленський наголосив, що мета і в українців, і в росіян повинна бути одна – закінчити війну на Донбасі, повернути Україні її території.
 
"Неможливо одночасно говорити про "один народ" та відверто захоплювати наші території і продовжувати бійню на Донбасі. Це ж очевидно", - додав Зеленський.
 
Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін у середу, 30 червня, вкотре заявив, що між українцями й росіянами немає різниці, це "один народ".
 
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01 07 2021 12:37
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