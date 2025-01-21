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ПОЛІТИКА

Зеленський: Європа повинна боротися за лідерство у світі перед загрозами з боку росії і КНДР

21 січня 2025, 16:31
Зеленський: Європа повинна боротися за лідерство у світі перед загрозами з боку росії і КНДР
president.gov.ua
Володимир Зеленський зауважив, що сьогодні північнокорейські військові воюють значно ближче до Давоса, ніж до столиці своєї країни.

Для того, аби Європа залишалася комфортною для європейців, вона не може дозволити собі стати другою чи третьою для своїх союзників.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Європа не може дозволити собі бути другою чи третьою для своїх союзників. Якщо це станеться, то світ почне рухатися вперед без Європи. І це світ, який не буде комфортним або сприятливим для всіх європейців. Європа повинна змагатися за чільне місце у пріоритетах, союзах та технологічному розвитку", – заявив Зеленський. 

І зараз, за його словами, європейці на ще одному переломному моменті, який дехто бачить як проблему для Європи. Але інші, додав президент, називають його шансом. Зеленський наголосив, що Європа повинна відбутися як сильний глобальний гравець, як незамінний гравець.

"Давайте не забувати, немає океану, який відділяє європейські країни від росії. Тому європейські лідери повинні пам’ятати це. Битви із залученням військових КНДР зараз відбуваються в місцях, географічно ближчих від Давосу, ніж до Пхеньяну. росія перетворюється на версію Північної Кореї – країни, де людське життя нічого не означає. Але вони мають ядерну зброю т пекуче бажання зробити життя своїх сусідів жалюгідним", – заявив Зеленський.

Він нагадав, що рф виготовляє в декілька разів більше зброї ніж вся Європа, хоча економічний потенціал країни-терористки менший. Також Зеленський згадав про угоду москви й Пхеньяна про співробітництво і зауважив, що все це спрямоване проти Європи та США.

"Це не випадковість. Це їхні стратегічні пріоритети. І наші стратегічні пріоритети повинні відповідати виклику в політиці, обороні та економіці. З такими загрозами можна впоратися тільки разом", – додав президент.

 

Володимир ЗеленськийДавосЄвропаросія загрозаКНДР

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